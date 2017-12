Åbning af letbanen til Odder og Grenaa er uafklaret

Mens Aarhus Letbane torsdag langt om længe kunne tage de første passagerer med på ruten mellem Aarhus H og universitetshospitalet i Skejby, svæver det fortsat i vinden, hvornår strækningerne til Odder og Grenaa kan åbne.

At dømme efter letbanedirektør Claus Rehfeld Moshøjs seneste meldinger er begge projekter forsinkede i forhold til de seneste meldinger. Seneste melding om åbning af Odderbanen har været medio januar, men over for JP Aarhus fastslår direktøren, at Odderbanen ikke kommer til at åbne i januar. Men han kan ikke sige, hvornår den åbner.

Hvad angår åbningen af Grenaabanen, har meldingen hidtil heddet ”forår 2018”, men over for Århus Stiftstidende oplyser direktøren, at åbningen nærmere bliver i forsommeren 2018.

Ifølge Aarhus Letbane er Odderbanen færdigbygget, og alle sikkerhedsbærende tests er gennemført. ASAL-konsortiet er ved lave funktionstest for at vise, at anlægget lever til op til letbanens krav. For at spare tid og ressourcer afventer letbanen, at Trafikstyrelsen sikkerhedsgodkender Odderbanen, før funktionstest af Grenaabanen går i gang.

Norddjurs: stort skridt

Set med Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersens (S) briller rykker åbningen af andre strækninger nærmere, efter at letbanen nu har fået lov til at køre med passagerer på den indre strækning.

Jan Petersen understreger, at kommunen holder tidsplanen for stationsopgraderinger og nybyggeri.

»Jeg håber og tror på, at letbanen og Trafikstyrelsen nu med Aarhus-strækningen på plads arbejder på højtryk for at få godkendt Grenaabanen til letbanedrift, for vores borgere har ventet længe nok,« siger han i en pressemeddelelse.

Det mangler styrelsen

Hos Trafikstyrelsen opridser pressechef Kim Voigt Østrøm, hvad letbaneselskabet skal have i hus, før letbanen kan køre til Odder og Grenaa: Godkendte trafikale regler, tekniske sikkerhedsregler og køretøjer. Desuden skal letbanen have en tilladelse til at tage infrastrukturen i brug, ligesom den skal have en udvidelse af sikkerhedsgodkendelsen til de to strækninger, hvilket bl.a. kræver, at uddannelse af letbaneførerne på de strækninger bliver godkendt.

Hvad betyder det så økonomisk, at letbanen endnu ikke kører på strækningerne til Odder og til Grenaa? Svaret er kompliceret, konstaterer Ole Sørensen, gruppeleder i trafikselskabet Midttrafik og projektleder i Letbanesekretariatet.

Han forklarer, at Midttrafik skulle have betalt Aarhus Letbane for den fulde drift på letbanestrækningen fra oktober 2017, hvor alle strækningerne efter planen skulle være klar til at køre med passagerer.

»Det er naturligvis blevet udskudt, at vi ikke betaler fuldt ud for driften, når letbanen ikke er igangsat. Det betyder, at de omkostninger, der er ved den udskydelse, er hos Aarhus Letbane, som ikke får en betaling for kørsel,« siger Ole Sørensen, der oplyser, at der er ved at blive lavet en aftale om, hvordan regnestykket skal gøres op.

Midttrafik har kørt med erstatningsbusser på letbanestrækningen. Erstatningskørslen fortsætter på strækningerne til Odder og Grenaa, og Ole Sørensen vurderer, at den vil koste 4-5 mio. kr. om måneden.

Derimod kan Jens Velling, kommunikationschef ved Aarhus Letbane, oplyse, at åbningsdagen forløb helt uden uheld, og han anslår, at 18.000-20.000 aarhusianere prøvekørte letbanen på en af dagens i alt 208 afgange.