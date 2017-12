Kontorer bliver til hoteller og boliger

Østjylland og i særdeleshed Aarhus har siden finanskrisen ikke haft så få tomme kontorer som i øjeblikket, viser en opgørelse fra erhvervsportalen Ejendomstorvet.dk. Forklaringen er ifølge direktør Jan Nickelsen fra mæglervirksomheden Colliers International i Aarhus ikke alene øget erhvervsaktivitet, men også at mange kontorer er blevet bygget om til andre formål.

»Udbuddet af eksisterende kontorlokaler er stærkt faldende, fordi erhvervslivet konkurrerer med andre interessenter om de centralt beliggende ejendomme,« fortæller Jan Nickelsen.

Da den ledige kontorkapacitet i 2013 var på sit højeste efter krisen, var den på 14 pct. Den er nu faldet til 7,7 pct., viser tal fra Ejendomstorvet.dk.

»Langt den største efterspørgsel er konvertering fra kontor til bolig, men pludselig har boligsegmentet fået konkurrence fra hotelmarkedet,« fortæller han.

Wakeup-kæden har f.eks. omdannet 9.000 etagemeter kontorlokaler i den tidligere Aarhus Oliefabrik i M.P. Bruuns Gade til hotelværelser. Desuden er den tidligere telefoncentral i Fiskergade bygget om til hostel med 170 senge, ligesom det tidligere hovedbibliotek i Mølleparken er ved at blive omdannet til et overnatningssted.

Ifølge erhvervsmægleren vil den udvikling fortsætte og lægge yderligere pres på det lokale marked for kontorarealer.

»Der er en aktuel efterspørgsel efter ledige kontorlokaler, der kan konverteres til overnatningsfaciliteter. Jeg har i øjeblikket to forespørgsler,« fortæller Jan Nickelsen.

Hos forskerparken Incuba A/S er stort set alt udlejet i de tre afdelinger i Skejby, it-byen Katrinebjerg og Navitas, og ifølge direktør Mai Louise Agerskov har kontormanglen gjort det sværere for opstartsvirksomhederne at tage det næste skridt til lidt større kontorfaciliteter ude i byen.

»Selvfølgelig kan man have nogle ønsker om lokaler inden for ringgaden, men det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Måske skal de lidt længere ud,« fortæller hun.

Erhverv Aarhus’ formand, Terje Vammen, mener, at efterspørgslen er udtryk for en positiv udvikling med vækst.

»Der skal dog stadig være tilgængelige lokaler, men det vil der nok også være, for udviklere og developere kan se fordele i at konvertere endnu flere trætte ejendomme til noget mere nutidigt, så de kan bruges igen,« siger han.