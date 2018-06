Aarhus havnebad åbner den 30. juni med vandaktiviteter

Nu kan aarhusianerne se frem til et nyt sted at dyppe tæerne i den stædige sommervarme. Lørdag den 30. juni åbner havnebadet nemlig på Aarhus Ø ifølge kommunen.

I den anledning inviteres alle aarhusianere til en festlig åbning af Salling Fondene og Aarhus Kommune. Det vil naturligvis være muligt at få vådt hår, men der vil også være opvisninger, vandaktiviteter og forskellige maritime oplevelser.

Sådan kommer det nye havnebad i Bassin 7 formentlig til at se ud. Illustration fra udviklingsplanen.

»Vi glæder os meget til åbningen af et fantastisk sted, som i den grad kan blive et samlingspunkt for mange i Aarhus. Vi har i Salling Fondene et konkret ønske om at gøre hverdagen bedre, og vi er overbevist om, at byens nye havnebad kan medvirke til netop det,« siger næstformand i Salling Fondene, Karin Salling.

50 meter bassin og dykkerpool

Hele området bliver centreret omkring det nye havnebad, og langs promenaden kommer en række rekreative og kulturelle tilbud, bl.a. strandzone, teater, caféer, hotel, restauranter, butikker og badehuse. På Nikoline Kochs Plads bygges bydelens første supermarkeder.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er begejstret for byens nye opholdssted:

»Indvielsen af Havnebadet er ikke kun godt nyt til havfruer, vandhunde og andre, der sætter pris på en havfrisk dukkert, men markerer også et flot skridt på vej mod at fuldende billedet af Aarhus Ø som et nyt attraktivt byområde og imod at knytte byen og bugten tættere sammen igen. Der er kun grund til at glæde sig – og sende endnu en stor tak til Karin Salling og Købmand Herman Sallings Fond, der har betænkt Aarhus med nok en imponerende attraktion til glæde for alle byens borgere og gæster,« siger Jacob Bundsgaard.

Havnebadet består af et 50 meter bassin, et børnebassin med skrå bund, et til juniorerne og en diving pool. Derudover bliver der en sauna og plads til dem, der gerne vil nyde stemningen, solen og udsigten.

Havnebadet vil efter planen være åbent i juni, juli og august.

Flere udskydelser undervejs

Åbningen sker kl. 13, og i de efterfølgende timer vil der være aktiviteter i og omkring havnebadet.

Designet er udført af den internationalt anerkendte arkitekt Bjarke Ingels, og projektet blev sat i søen, da Købmand Herman Sallings Fond donerede 40 mio. kr. til et havnebad i byen.

Havnebadet under opbygning. Foto: Mikkel Berg.

Badet blev sidste år udskudt til sommeren 2018, fordi badevandet ikke var rent nok, og fordi konstruktionen ikke var solid nok. Den planlagte åbningsdato den 1. juni i år blev derefter udskudt på ubestemt tid, fordi ståltrappen ikke var færdig til tiden.