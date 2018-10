AGF Fanclub Aarhus har plads til alle slags fodboldfans

Der er en underlig stemning.

Helt stille næsten, men alligevel med en sitren af forventning i luften.

Klokken er 14, og der er fire timer til kampstart. Portene ind til stadion står åbne, men om få timer er der kontrol på, når flere end 10.000 formentlig tjekker ind til AGF-AaB-kampen.

I Ceres Café i Arenaen er vi heldigvis kun tre, og det er fint, for så kan jeg høre, hvad formand og næstformand fortæller om fanklubben, og hvordan det er at være AGF-fan.

»Jeg tror faktisk, at nogle af mine elever synes, det er lidt sejt, at jeg er fodboldfan. Hver mandag skal vi lige vende weekendens kamp. Og så har vi jo også nogle af de unge AGF-spillere på gymnasiet,« smiler Anja Lilli Beikes.



Hun er 42 år, mor til to, tysk- og historielærer på Aarhus Handelsgymnasium – og så er hun næstformand i AGF Fanclub Aarhus.

»Det er fedt, at der er plads til at være fodboldfan på mange forskellige måder,« siger David Thorbjørn Møballe Knudsen.

Han er 28 år, uddannet i politik og administration ved Aalborg Universitet, men arbejder i øjeblikket i Netto. Og så er han formand for fanklubben.

Fan på mange måder

De to er beviset på, at man kan være fodboldfan på mange måder. Nogle gange står de på det såkaldte ”stemningsafsnit”, andre gange sidder de nedenunder eller rundt omkring på stadion, som det også gælder for en masse andre medlemmer af AGF Fanclub.

Spørger man til vold, druk, racisme og den slags, som til tider forbindes med fodboldfans, ser de begge lidt ”journalisttrætte” ud, for det er standardmyten.



»Jeg har aldrig været bange for at gå til fodbold, og jeg ser det ikke som et stort tema mere. Mange af kampene i superligaen gennemføres jo helt uden politi,« siger David Thorbjørn Møballe Knudsen.

Anja Lilli Beikes har den samme opfattelse, og de to eneste episoder, de kan nævne, er to udebaneture til Brøndby og AaB, hvor der blev råbt af deres bus eller kastet en ting mod bussen, begge gange uden at nogen kom til skade.

AGF-fans varmer op til søndagens kamp mod AaB. Foto: Mikkel Berg Petersen

AGF Fanclub Aarhus er den officielle fanklub for AGF, og en anden stor fangruppering er Nysir, der også driver initiativet ”Samlet for Aarhus”. Derudover findes der en række mindre AGF-fanklubber og fangrupper i Aarhus og rundt i landet.



»Vi har i øjeblikket ca. 900 medlemmer, og det tal kunne godt være højere. I Aalborg og Herning ligger de vist på 1.100-1.200 medlemmer, og det burde vi kunne slå med den opbakning, som AGF har. De steder får man imidlertid rabat på sæsonkortet, hvis man melder sig ind i fanklubben, og rabatten er større end kontingentet, så det giver mange medlemmer. Den ordning har vi tidligere haft, og den kunne vi godt ønske, at klubben igen vil være med på,« siger David Thorbjørn Møballe Knudsen.

Plads til alle i bussen

I Aarhus har fanklubben en samlet aftale med AGF, som gør, at der kan tilbydes gode priser på ture til udebanekampe, og det er en af de store fordele, som lokker medlemmer til fanklubben.

»Vi har f. eks. et pakketilbud på efterårets to udekampe mod FCK og Brøndby, hvor man kan få de to ture samlet inkl. billet for 350 kr., og så har man jo allerede tjent vores klubkontingent på 200 kr. hjem,« siger Anja Lilli Beikes.

I sidste sæson havde fanklubben ca. 1.000 deltagere til udebanekampene, og det er i gennemsnit en busfuld på ca. 50 medlemmer til en udebanekamp. Og hvor andre fanklubfraktioner er mest for unge mænd, er der hos AGF Fanclub fans af alle slags.

»Det kan f.eks. være en far med sin søn på under 10 år, eller et medlem, som er over 70 år, for der er plads til alle i bussen. Også dem der gerne vil drikke nogle øl,« siger David Thorbjørn Møballe Knudsen.

”Far med søn” er også den vej, som han selv fandt vej til AGF og senere fanklubben, og den samme fortælling kan Anja Lilli Beikes.

»Jeg har set AGF hele mit liv, for min far tog mig med til fodbold, ligesom jeg senere har taget mine to børn med til fodbold. På et tidspunkt mente min far, at vi alle fire skulle meldes ind i fanklubben, og så blev vi det, hvorefter jeg ret hurtigt begyndt at få forskellige opgaver i fanklubben,« fortæller Anja Lilli Beikes.

Siden er hun blevet redaktør af fanklubbens blad Fæstningen, bestyrelsesmedlem og nu også næstformand, og skal hun give et bud på, hvorfor hun bruger de mange timer på det frivillige arbejde, er der især to grunde:

»For at støtte klubben og for at være en del af det fællesskab, vi har i fanklubben.«

Og hvordan er det så at være AGF-fan for tiden?



»Det er okay. Vi bliver ikke mobbet så meget for tiden. David Nielsen har været en gevinst, og truppen er også bedre nu. Pointmæssigt er det okay, men det er også lidt kedeligt ind imellem. Jeg synes, at vi stadig mangler en klasseangriber inde i boksen,« mener Anja Lilli Beikes, og her er formand David Thorbjørn Møballe Knudsen ikke helt enig.

»Hvis de vinder, er det altid ok. Uanset hvor kedeligt spillet er.«