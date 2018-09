Brøndby-stikpille til AGF'er efter sejr: »Du var heldig«

AGF’s svenske spiller Tobias Sana fik et klap i nakken og en drillende kommentar fra landsmanden Johan Larsson fra Brøndby efter AGF’s 3-2-sejr søndag. Sana stod på løbebanen på Ceres Park og talte med journalisterne efter kampen, da Brøndby-spilleren kom med en stikpille.

»Du var heldig,« sagde Larsson med henvisning til Sanas 3-2-scoring direkte på frispark i anden halvleg.

KARAKTERBOG AGF’s spillere bedømt i 3-2-sejren over Brøndby

Oscar Whalley 7 Kunne ikke nå de to Brøndby-mål. Men ved 2-2-scoringen skulle han måske have grebet indlægget i stedet for at bokse væk? Var sikker i de øvrige aktioner og indgreb. Advarsel for tidsudtræk. Dino Mikanovic 7 En solid defensiv omgang. Var også godt med fremad banen, men manglede det sidste. Jesper Juelsgård 7

Han var stærk i duellerne og havde flere gode diagonalafleveringer frem af banen. Har sat sig solidt på en plads i AGF-forsvaret. Pierre Kanstrup 7 Anføreren var tilbage i det centrale forsvar og leverede en stærk indsats bortset fra få skønhedsfejl. Fik ikke blokeret/tacklet ved Brøndbys 1-1-mål. Casper Højer Nielsen 8 Var godt med offensivt og scorede for anden kamp i træk, da han hamrede bolden hårdt i mål fra en spids vinkel. Rolig med bolden. Adama Guira 7 Havde godt styr på den defensive midtbane. Fik sat flere gode tacklinger ind, men fik også raget en advarsel til sig for en hård tackling. Tobias Sana 8 Lækker aflevering til 2-1-målet og flot scoring på frispark. Bliver bedre og bedre og nærmer sig topformen. Fordelte boldene godt. Også tekniske lækkerier i slutfasen. Dumt gult kort, da han brugte alt for lang tid på at komme fra banen. Jens Stage 7 Var skubbet en tand ned på midtbanen. God bolderobring og aflevering ved AGF’s første mål. Vandt mange dueller, især i luften. Farligt boldtab i slutfasen, der dog ikke blev straffet. Jakob Ankersen 8 Bedste AGF’er. Scorede flot til 1-0 og fremtvang efter pausen frisparket, der førte til sejrsmålet, da han tog et godt raid. Martin Spelmann 7 Spillede 90 minutter for første gang i meget lang tid, som kantspiller. Han manglede timing i nogle aktioner, men han fightede, og lavede også flere gode aktioner offensivt på kanten. Mustapha Bundu 7 Et fint oplæg til AGF’s 2-1-mål. Kom ikke selv frem til afslutninger, og det burde han nok have gjort i anden halvleg, da Brøndby satsede. Björn Daníel Sverrisson UB Ryan Mmaee UB



Tobias Sana var hurtig til at svare igen.

»Så så du vist ikke den for to uger siden imod Vendsyssel,« svarede Tobias Sana med et stort grin.

Vidste jeg ville score

I den kamp scorede Sana også direkte på frispark. Derfor var det naturligt, at han skulle sparke, da muligheden opstod i anden halvleg.

»Jeg vidste, at jeg ville sætte den ind. Den følelse havde jeg, inden jeg gik til bolden,« sagde Tobias Sana.

Har man ikke altid den fornemmelse, når man går til bolden?

»Nej. Når man misser og misser, mister man også selvtillid og tro på, at det kan lade sig gøre. Men jeg har hele tiden haft frispark på mit repertoire, jeg scorede også mål på frispark i Ajax, men jeg har ikke formået at gøre det i AGF før nu, selvom jeg har været tæt på,« sagde Tobias Sana.

Vil lave mål

Han har generobret en plads i startopstillingen, efter at han er kommet tilbage fra en skade, som han kæmpede med i foråret og hen over sommeren.

»Jeg vil være den spiller, der har X-faktor, og lave mål og assist. Jeg har lavet tre mål og en assist, når man tæller pokalkampen med, siden jeg kom tilbage,« sagde Tobias Sana.

Han blev skiftet ud efter 81 minutter af opgøret imod Brøndby, og han føler ikke, at han er i topform endnu.

»Jeg har kun haft en 90-minutters kamp på fem måneder, så jeg mangler stadig noget,« sagde Tobias Sana.

AGF var foran to gange i opgøret imod Brøndby, men blev hentet to gange. Alligevel endte det med en 3-2-sejr, og det var vigtigt for at hænge på i top 6. Det er ikke nok at spille uafgjort, som AGF har gjort seks gange i denne sæson.

Ikke nok at spille uafgjort

»Det er ikke nok at spille uafgjort hele tiden. Vi må ikke blive Mister X-holdet. Det handler om at vinde,« sagde Tobias Sana.

Han lagde også op til Jakob Ankersens 1-0-mål, da han puffede bolden videre til kantspilleren, der kom i et løb i dybden og hamrede bolden ind højt i målet.

»Det var rart at komme tilbage på sporet og vise, at vi stadigvæk vil kæmpe med om top 6, og vise alle dem, der kom på stadion i dag, at når vi sagt det, så mener vi det også. Vi vil kæmpe med om top 6, og så skal man også tage point imod de hold, der ligger i toppen,« sagde Jakob Ankersen.

AGF-træner David Nielsen var begejstret over sejren og sprang hen over banen, da opgøret blev fløjtet af.

»Vi spillede en fantastisk kamp. Vi scorede på vores chancer og forsvarede os godt, når vi skulle. Det var stærkt, at vi kunne spille på så højt et niveau imod så god en modstander. Også rent mentalt. Vi kom foran, men så scorede de lige bagefter. Man kunne godt frygte, at det hele fes lidt ud, da de scorede til 2-2 lige efter pausen, men der var vi stærke,« sagde David Nielsen efter kampen.