Superligaens hårdeste spark har kun scoret med hovedet

Superligaopgøret imellem Horsens og AGF var kun lige akkurat fløjtet af (3-2-sejr til Horsens), da flere tusinde AGF-tilskuere i fællessang fra det ene hjørne krævede en sejr over Brøndby ugen efter.

AGF-Brøndby, der afvikles søndag kl. 18, er en stor kamp i Aarhus. En af sæsonens største, og der ventes op imod 20.000 tilskuere til kampen.

Casper Højer, AGF’s venstreback, hørte godt tilskuernes sang i Horsens.

»Det er en rigtig stor kamp i Aarhus. Allerede efter vores skuffende resultat i Horsens stod der flere tusinde og sang om denne kamp, så man kan godt mærke, at det betyder noget ekstra for fans, byen og klubben,« siger Casper Højer Nielsen.

Den 23-årige back kom til AGF fra Lyngby, men han har også en fortid som FCK-spiller, hvor han dog aldrig nåede at få debut på førsteholdet.

At sætte sig op til et opgør imod Brøndby er ikke noget problem. Hans far, Lars Højer Nielsen, spillede 211 kampe for FC København, og Casper har som barn fulgt rivaliseringen imellem FCK og Brøndby med en hvid trøje på. Lars Højer Nielsen arbejde i dag ansat som talentspejder i FCK.

»Jeg er hjemmefra opdraget til måske ikke at synes så godt om Brøndby. Men jeg har ikke noget dårligt forhold til spillerne derud, hvor jeg også har flere kammerater. Det er nok bare sådan mere generelt,« siger Casper Højer Nielsen.

141 km/t. på langskud

Han har også arvet andet hjemmefra. Evnen til at sparke hårdt til en fodbold og være farlig på frispark. Lars Højer Nielsen scorede imponerende 66 mål for FCK, mange af dem direkte på frispark.

Casper Højer Nielsen kan også sparke hårdt.

I 2016 blev han målt til at have Superligaens hårdeste spark sammen med den tidligere AGF-spiller Emil Scheel, der begge kom op på 141 km/t.

Store lårbasser

»Måske er der lidt genetik i det. Jeg har store lårmuskler, det havde min far også, som jeg husker det,« siger Casper Højer Nielsen og klapper på benene.

Han har altid nydt at stå alene og sparke på mål, fortæller han.

»Når man har sparket på mål 4 mio. gange, så har man en god fornemmelse af, hvordan man rammer bolden godt,« siger Casper Højer Nielsen.

AGF-anfører sagde nej tak til anførerbind, selvom han var på banen

Han vil gerne afslutte udefra, og når muligheden byder sig, både i åbent spil og på frispark, slår han til. Det var dog ikke blevet til mål i AGF-trøjen, før weekendens opgør imod Horsens, hvor han reducerede til 2-3. Med hovedet.

»Der er noget power i mit skud. Så handler det bare om at få præcisionen med, men det skal nok komme. Det var dejligt at få hul på bylden, og så endda med hovedet. Det havde jeg ikke set komme, men man prøver at bidrage med det, man kan,« siger Casper Højer Nielsen.

Meget med offensivt

Han ser sig selv som en back med offensive kvaliteter.

»Jeg har hele tiden været meget med offensivt, men det har knebet med at få sat det sidste produkt på og få scoret. Så det var positivt, at jeg fik scoret i den kamp. Jeg hørte en statistik, at jeg i kampen imod Vendsyssel (1-1, red.) var den AGF-spiller med sammenlagt flest afslutninger og assists. Det giver et godt billede af, at jeg er med offensivt,« siger Casper Højer Nielsen.

Han kom til AGF i februar, nogle måneder før et allerede planlagt sommerskifte, da Lyngby pludselig var ved at gå konkurs. Siden har han været fast mand som venstre back, på nær to kampe, hvor han var ude med en brækket tå.

»Det er en tillidserklæring, men jeg synes også, at jeg med mine præstationer har gjort mig fortjent til en fast plads på holdet. Det er ikke en position, hvor der bliver skiftet så meget. Det led jeg selv under, da jeg var yngre i Lyngby. Der spillede Michael Lumb, mens jeg sad på bænken. Heldigvis greb jeg de få chancer, jeg fik, og så var jeg heldig at komme med herover sammen med David,« siger Casper Højer Nielsen om AGF-træner David Nielsen, som også kom fra Lyngby.