AGF-anfører sagde nej tak til anførerbind, selvom han var på banen

AGF’s anfører hedder Pierre Kanstrup.



Men det var ikke ham, der bar anførerbindet, selvom han var på banen i mere end 50 minutter af søndagens superliga-opgør imod Horsens, der endte med et 2-3-nederlag.

Pierre Kanstrup startede kampen på bænken, og derfor sad anførerbindet på viceanfører Jens Stage, da opgøret blev fløjtet i gang.

Der blev det siddende hele kampen, selvom Pierre Kanstrup blev skiftet ind efter 37 minutter i stedet for Niklas Backman, der måtte udgå på grund af svimmelhed.

»Jeg kunne godt have sagt, at jeg ville have det, da jeg kom ind. Stage spurgte mig også. Men så meget praktisk betydning har det heller ikke i en kamp. Stage begyndte kampen med det, og så skulle han også spille kampen færdig med det. Der skal ikke males fanden på væggen over det,« siger Pierre Kanstrup.

Det har været frustrerende

AGF-anføreren lægger dog ikke skjul på, at han er utilfreds med situationen i AGF, fordi han ikke har fået meget spilletid i denne sæson. Han fik fuld spilletid i de første to kampe, men var ikke med i kamp tre imod Vejle på grund af en mindre skade. Siden har AGF-træner David Nielsen, når alle forsvarsspillere har været til rådighed, foretrukket Niklas Backman og Jesper Juelsgaard i det centrale forsvar, mens Kanstrup er blevet henvist til en plads på bænken i de seneset fire kampe.

»Det har været frustrerende, sindssygt frustrerende. Jeg har ikke været skadet, så jeg må være regulært sat af. Det må jeg lære at leve med. Jeg gør mit arbejde til punkt og prikke både til træning, og når jeg får chancen. Men han må vurdere, at de to andre er bedre,« siger Pierre Kanstrup.

At ryge på bænken sker for de fleste spillere fra tid til anden, men det giver ofte ekstra fokus og debat, når det sker for en anfører.

Mærkeligt at anføreren er sat af

»Jeg synes faktisk ikke, der har været så meget fokus. Du er den første, der spørger ind til det. Det er en mærkelig situation, at anføreren bliver sat af. Men hvis han vurderer, at de andre er bedre, så skal de selvfølgelig spille. Men så skal man måske tage til efterretning, hvor det anførerbind skal sidde,« siger 29-årige Pierre Kanstrup, der overtog anførerbindet i februar 2018 efter Morten ”Duncan” Rasmussen.

For Kanstrup er det vigtigste, at han spiller. Han er meget utilfreds med at sidde på bænken.

»Det er forfærdeligt at sidde på bænken, specielt, fordi jeg ikke er vant til det og har den alder, jeg har. Men sådan er situationen, og så må vi se, om jeg kan gøre mig fortjent til at få nogle flere minutter. For mig handler det om at vise over for David, at jeg er den bedste,« siger Pierre Kanstrup.

FAKTA Pierre Kanstrup 29 år Forsvarsspiller Kom til AGF i januar 2014 Overtog i februar 2018 anførerbindet fra Morten Duncan Rasmussen

Han indledte kampen imod Horsens på bænken og fik godt 50 minutter spilletid.

»Det var dejligt at spille igen, selvom baggrunden ikke var rar, fordi Backmann var svimmel. Det er forfærdeligt, og jeg håber selvfølgelig, at han kommer ovenpå igen hurtigt,« siger Pierre Kanstrup.

AGF var tæt på at komme tilbage i opgøret, men holdet led det første nederlag i denne sæson. Horsens var foran 3-1 ved pausen, og vandt 3-2.

»Vi manglede procenter og var ikke fuldt koncentrerede. Havde det været fordi, Horsens havde kørt os ud af banen og havde banket tre op i krogen, så kunne man lettere have accepteret et nederlag. Men det var selvforskyldt, og det gør det lidt tungere,« siger Pierre Kanstrup.

AGF spiller sin næste kamp på søndag på hjemmebane imod Brøndby.