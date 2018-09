AGF har fået to nye angribere: en fra Belgien og en bagerst fra bænken

AGF er kommet ud fra transfervinduet med to nye angribere.

Den ene er hentet på en etårig lejeaftale i Belgien, mens den anden er fundet frem fra reserveholdet. Begge spillere var på banen, da AGF onsdag aften klarede sig videre i pokalturneringen efter en 2-0-sejr på udebane i Tønder over FC Sydvest fra 2. division.

Han gik godt ind i relationen med de andre spillere og fik også vist noget fysisk styrke i forhold til duelspillet. David Nielsen, AGF-træner, om Ryan Mmaae

Der var AGF-debut til den 20-årige marokkanske angriber Ryan Mmaee, der fik 25 minutter på banen i pokalopgøret.

Ryan Mmaee, der har spillet i Belgien det meste af sit liv, er hentet fra Standard Liege på en lejeaftale, der løber for resten af sæsonen. Med i aftalen er også en købsoption, så AGF kan hente ham permanent, hvis klubben gerne vil beholde ham.

Han fik sin første kamp i den hvide AGF-trøje knap en uge efter, at han i al hast blev hentet til Aarhus som erstatning for Kasper Junker, der blev solgt til AC Horsens. Klubskiftet faldt først på plads i de sidste timer, inden det danske transfervindue lukkede med udgangen af august.

»Det var meget stressende på den sidste dag af transfervinduet, men jeg er glad for at være her. Mit mål er at vokse som spiller her i klubben og få minutter. Jeg vil arbejde hårdt og forsøge at hjælpe med at få point til holdet,« sagde Ryan Mmaee i et interview med AGF efter sin debut.



God og livlig

Ryan Mmaae fik ikke scoret i opgøret imod FC Sydvest. Det var Martin Spelmann og Tobias Sana, der med to mål i anden halvleg sørgede for at sende AGF videre i pokalturneringen.

AGF-træner David Nielsen var glad for at få den nye angriber i gang.

»Han var god og livlig. Han gik godt ind i relationen med de andre spillere og fik også vist noget fysisk styrke i forhold til duelspillet. Det var godt at få ham i gang,« sagde David Nielsen om Ryan Mmaees indsats i pokalopgøret.

FAKTA Kommende kampe for AGF i Superligaen: 16. september: AC Horsens-AGF. 23. september: AGF-Brøndby. 30. september: Esbjerg-AGF. 6. oktober: OB-AGF.

Han erstattede angriberen André Riel, som igennem længere tid har været langt væk fra førsteholdet. I sæsonens første syv superligakampe i denne sæson sad han 90 minutter plus det løse på bænken, men fik et indhop imod Vendsyssel i Superligaen i fredags på et kvarter, og onsdag var han med i startopstillingen imod sønderjyderne.

28-årige Riel har ellers ikke spillet meget, siden han for et år siden på den sidste dag i transfervinduet blev hentet til AGF fra Helsingør. I perioder har han været helt ude af truppen i sidste sæson, selvom han ikke har været skadet. Han er flere gange blevet afskrevet og erklæret færdig i klubben, men det er han altså ikke.



Nu er han tilbage i varmen ovenpå fire mål i to reserveholdkampe. Han kom frem til en del chancer imod FC Sydvest, men fik heller ikke scoret, og han har derfor stadig sit første officielle AGF-mål til gode.





Tre Aarhus-hold med i pokalen

Fredag bliver der trukket lod til næste runde i pokalturneringen, og her er der stadig tre aarhusianske hold med i puljen.

Aarhus Fremad fra 2. division slog Hedensted fra Danmarksserien med 2-1, mens Viby fra danmarksserien besejrede 2. divisionsholdet Kjellerup.

Lyseng IF fra Danmarksserien var tæt på at lave den helt store pokaloverraskelse. Holdet tvang overraskende superligaholdet Hobro ud i forlænget spilletid, inden det endte med et 1-2-nederlag. Brabrand fra 2. division tabte 2-3 til Silkeborg fra 1. division.