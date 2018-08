AGF var uhyre tæt på mindeværdig sejr

Så tæt på: I overtiden klaskede Viktor Fischer til en nedfaldsbold fra kanten af feltet og bolden sneg sig i mål til 1-1 bag AGF-målmand Aleksandar Jovanovic, som ellers havde leveret en pragtkamp.

FC København kunne have smadret den gode stemning, som 15.778 tusinde tilskuere havde set frem til, allerede efter ni minutter, da gæsterne fik tilkendt et straffespark. Forseelsen stod Dino Mikanovic for, da han i feltet havde fat i Viktor Fischers skulder, hvorefter den tidligere Lyseng- og AGF-ungdomsspiller faldt til jorden.

Bosnieren Kenan Kodro blev udpeget til at sparke sit hold i spidsen, men for anden gang i denne sæson fik AGF-målmand Aleksandar Jovanovic kastet sig til den rette side og afværgede skuddet, og så vandt serberen den interne Balkan-duel, mens Viktor Fischer sikkert skumlede over, at han ikke fik mulighed for at sparke.

AGF's målmand Aleksandar Jovanovic tog igen i kampen mod FCK et straffespark. Foto: Bonnerup Claus

Var FC Københavns boldsikre forsamling kommet foran så tidligt, ville AGF have haft mere end vanskeligt ved at få en festlig søndag ud af anstrengelserne.

Velorganiserede FCK

AGF’erne blev efter straffesparket skubbet ned i eget felt, da de boldsikre FCK’ere lod kuglen trille tålmodigt rundt i jagten på åbninger, mens AGF’erne kun sporadisk havde held til at holde fast i spillet på hovedstadsklubbens halvdel.

Ikke så uventet en udvikling på en kamp mellem de to klubber fra landets to største byer, da FC København befinder sig et andet sted end den aarhusianske klub på de fleste målbare områder. AGF’s modus operandi var at overlade plads til FCK’erne, for et overmodigt hold ville efter al sandsynlighed være spillet ud af stadion mod et hold bestående af landsholdsspillere hele vejen rundt.

AGF forsøgte sig i et par tilfælde med bolde i dybden, men den slags skal være uhyre præcise for at kunne true et så velorganiseret hold som FCK’s.

Nålestik blev det til, som da Mustafa Amini hev bolden fra Rasmus Falk og fik Mustapha Bundu bragt i en fin position til at teste målmand Stephan Andersen fra kanten af feltet, mens Niklas Backman – af alle – var tæt på at slippe alene igennem efter et FCK-hjørnespark.

Kampe i højt tempo, som FCK’ som oftest er, kræver friske ben, og derfor byttede Jens Stage og Mustapha Bundu i perioder arbejdsområde, så sidstnævnte trak ud på højrekanten og lod Stage spille central angriber.

Det skulle vise sig som en god ide, da AGF slog kontra i det 38. minut med Jesper Juelsgård som boldfører, efter at Bror Blume havde stjålet bolden fra William Kvist. Juelsgård skar en præcis pasning ud i højre side, hvor Mustapha Bundu straks trillede på tværs, hvor anfører Jens Stage kom buldrende og med venstrefoden fik hamret bolden i nettet.

Intensiveret tryk

Det var Jens Stages første scoring på hjemmebane. En passende dag, skulle man mene. Og så steg stemningen lige en tand på Ceres Park. Mildest talt.

AGFs Jens Stage (th) har scoret til 1-0 og jubler med holdkammeraterne. Foto: Jens Dresling

Fra begyndelsen af anden halvleg reagerede Ståle Solbakken på 0-1 ved at sende Robert Skov i aktion i stedet for uheldige Kenan Kodro og samtidig skubbe Viktor Fischer på siden af Dame N’Doye.

FCK intensiverede trykket på AGF i det første kvarter af anden halvleg, hvilket førte til en stribe hjørnespark og også et par farlige indlæg, men generelt forsvarede AGF’erne sig indædt og havde også held til – i gåseøjne – at slappe af med bolden ved fødderne.

Midtvejs i anden halvleg øgede FCK det offensive skyts, da William Kvist blev erstattet af angriberen Pieros Sotiriou. Det var dog AGF, som kom tættest på, da Stephan Andersen havde voldsomt besvær med et direkte frispark fra Casper Højer Nielsen.

Dame N’Doye testede Aleksandar Jovanovic med et par hovedstød, men et reelt chanceorgie endte det ikke med.

Mens FC København havde byttet ud på fire positioner efter Europa League-sejren mod CSKA, kom AGF ind til kampen med blot en ændring i forhold til udekampen mod Randers FC.

Efter fem runder kunne AGF – noget overraskende – tage æren af at være det eneste ubesejrede hold i Superligaen, mens FC København havde tabt sæsonens første opgør – tilmed på hjemmebane – til AC Horsens.

Til gengæld mødte københavnerne op i Aarhus med otte sejre i træk i Superligaen og i de europæiske opgør. Så er det dog også noget at forhindre dem i at få nummer ni.