David Nielsen: »Vi får det bedste af Randers. Det gør vi altid«

De kan være gode, og de kan være ikke så gode. Men når de spiller mod AGF, plejer de at være gode.

I forsimplet form er det sådan, AGF’s Jens Stage ser på søndagens modstander Randers.

Analysen virker især aktuel, efter at kronjyderne i deres seneste kamp formåede at komme bagud med 3-0 mod Esbjerg for så at redde et straffespark, vende kampen på hovedet og tage hjem med 3-3.

Jens Stages midtbanekollega Bror Blume nåede hjemme fra sofaen at se Randers’ gode halve time af den kamp og hæfter sig ved, hvad den del af præstationen kan gøre for søndagens modstander.

Jeg tror, det bliver rigtigt vigtigt at se, hvem der kan komme sejrsrigt ud af nærkampene på midtbanen og samtidig få sat spillet derindefra. Jens Stage, AGF-spiller

»Det var selvfølgelig et flot comeback, så cadeau for det, for det er svært at lave. Jeg vil dog hæfte mig ved, at Esbjerg kunne have lukket den kamp, og så havde det set anderledes ud. Men nu kommer de med en masse selvtillid, og det skal vi være forberedt på. De har troen på, at de kan gøre nogle svære ting,« siger Bror Blume.

AGF og målene

Det er ikke kun den forgangne rundes kaoskamp i Esbjerg, som Jens Stages beskrivelse af Randers kan bruges til. I flere år har klubben været præget af fortrinsvis nedture rent sportsligt, men også opture, der har sikret den fortsatte tilværelse i Superligaen, når nedrykningsfaren har virket størst.

Selv om Esbjergs tre mål forplumrer fortællingen, ser det dog ud til, at Randers under holdets nye træner, Thomas Thomasberg, i år er på vej mod mere stabilitet. På fire kampe er det således blevet til fem point, og med undtagelse af den første time mod Esbjerg har spillet ikke været helt til hest.

Det eneste problem har måske været foran mål, og så begynder analysen at lyde velkendt for AGF-tilhængere.

Randers – AGF Randers FC Placering: 9, 5 point



Målscore: 5-6

AGF Placering: 5, 6 point



Målscore: 3-2 Senest

AGF vandt over Randers i Superligaen var juli, 2016. Siden er det blevet til fem Randers-sejre og en uafgjort i ligaen. I fire hidtidige forsøg er David Nielsen i sin egenskab af cheftræner ikke lykkedes med at slå Randers.

For op til lokalopgøret virker dette også til at være AGF’s største problem med tre mål på fire kampe, ingen af dem fra Kasper Junker og ingen indkommen afløser for Martin Pusic som samtaleemne.

Jens Stage, der i den seneste kamp blev prøvet af som angriber uden held, har dog ikke så travlt med at bekymre sig, når han bliver spurgt ind til det med mål til AGF.

»Vi skal nok komme til chancer. Vi har haft så fandens mange af dem, så det er ikke noget problem. At få sparket dem ind skal nok også komme på et eller andet tidspunkt. Som du ser, står vi også og træner lidt ekstra på det nu, og jeg synes ikke, man skal gøre et større show ud af det. Så vi træner, og så skal det nok gå ind på et tidspunkt. Og jeg tror, det bliver på søndag mod Randers,« siger Stage, mens Kasper Junker og Mustapha Bundu ganske rigtigt har travlt med at heade bolde ind i de fjerneste afkroge af nettet på på AGF's træningsanlæg Fredensvang.



De hårde tacklinger

Hvilke af de to mandskaber der får det bedste udgangspunkt for at komme til chancer, skal dog lige afgøres først. Og for både Bror Blume og Jens Stage at se er det i virkeligheden ikke i målfelterne, men på midtbanen, at nøgleduellen kommer til at opstå

»Jeg tror, det bliver rigtigt vigtigt at se, hvem der kan komme sejrsrigt ud af nærkampene på midtbanen og samtidig få sat spillet derindefra. For det kommer nok til at minde meget om sidste gang, vi var deroppe, med hårde tacklinger fra første minut. De, der kan få skabt mest ro på det, er nok også dem, der vinder,« lyder det fra Jens Stage.

Udvisning kostede for AGF i middelmådigt lokalopgør

Hans træner, David Nielsen, forudser også en hård kamp, men ikke blot fordi det er Randers, man møder. For ham at se er det blot et indgroet element i Superligaen, som lokalopgøret forstærker.

»Det bliver en kamp, hvor begge hold prøver at ødelægge det for hinanden. Superligaen er ekstrem kompetitiv, og det er vigtigt, at folk forstår, at i denne her liga bliver der planlagt hårdt efter modstanderen,« siger David Nielsen og tilføjer:

»Det er det samme hver gang, og nu møder vi så Randers, der kommer fra en okay start, har ny træner og ser frem til at møde os. Vi ved godt, at vi får det bedste af Randers. Det gør vi altid. Så det bliver en intens kamp, hvor alt det rundt om banen også lever sit eget liv.«