AGF’er om holdets forvandling: Der er en anden ro i truppen nu

»Der er en anden ro i truppen, en konstruktiv måde at gøre det på. Der er ingen bebrejdelser. Den positive energi har vi talt meget om.«

Daniel A. Pedersen, midtbanespiller i AGF, forsøger at forklare, hvorfor det er lykkedes for AGF at finde stabilitet i præstationerne i 2018. Og for at slå fast: 16 point i ni kampe, fire sejre, fire uafgjorte og kun et nederlag (0-1 mod FC København) er udtryk for en vis stabilitet.

I forårets første syv kampe havde AGF’erne vanskeligt ved at omsætte målchancerne og afgøre kampene. Tre mål skaffede dog ni point, da holdets defensiv fungerede flot. I de to seneste Superligakampe har AGF til gengæld plaffet fem mål ind. Fredag kommer gruppespillets bundhold, Helsingør, til Aarhus, og med yderligere tre point kan AGF spille sig næsten fri af eventuel nedrykningsballade.

Vi er kommet ret langt, men der er meget, vi stadig kan blive bedre til. Daniel A. Pedersen, midtbanespiller, AGF Vi er kommet ret langt, men der er meget, vi stadig kan blive bedre til.

»Vi hænger ikke med hovedet, når vi kommer bagud. Vi kom bagud mod Hobro, og i pausen var vi da irriterede over, at de havde scoret. Men der var ro på alligevel. Vi havde troen på, at vi kunne komme tilbage i kampen. Vi skulle øge indsatsen med 10-20 pct. ekstra, men vi talte stille og roligt om, hvad vi skulle forbedre i anden halvleg, og det lykkedes,« forklarer Daniel A. Pedersen om 3-1-sejren i Hobro.

Omgangstonen, måden at instruere medspillerne på, har altså ændret sig, siden David Nielsen blev træner i AGF i efteråret sidste år. Til en facon, som Daniel A. Pedersen er tilfreds med.

»Det hjælper ikke at få et gok i hovedet, hvis man fejler. Vi skal hjælpe hinanden med at komme op igen. Der vil altid ske fejl. Hvis man bliver smadret oven i hovedet på grund af en kikser, så sniger utrygheden sig ind. Ens holdkammerater skal bakke en op. Det synes jeg, at man kan se, at vi gør på dette hold,« siger midtbanespilleren.

Rollerne blev lagt fast

En vigtig del af holdets nye stil blev bygget op på klubbens træningslejr.

AGF-Helsingør Tid: kl. 19 Sted: Ceres Park, Aarhus. AGF (4-4-1-1, forventet): Aleksandar Jovanovic – Dino Mikanovic, Pierre Kanstrup, Niklas Backman, Casper Højer Nielsen – Jens Stage, Mustafa Amini, Daniel A. Pedersen, Mustapha Bundu – Tobias Sana – Kasper Junker Bænken: Martin Spelmann, Adama Guira, Steffen Rasmussen, Martin Pusic, Jakob Ankersen og Bror Blume.

»I Portugal fik vi arbejdet sammen hele holdet omkring de taktiske aspekter på hver eneste position. Uanset hvem der spiller for os nu, kommer vedkommende ind og gør det ekstremt godt, fordi alle ved, hvad der forventes af dem,« forklarer Daniel A. Pedersen, som i løbet af David Nielsens tid i klubben er gået fra at være i periferien af holdet til nu at spille fast på midtbanen ved siden af Mustafa Amini.

»Jeg synes, vi er blevet sammentømret på træningslejren. Vi arbejdede virkelig hårdt, samtidig med at vi kom tættere på hinanden. Vi fik talt om forventningerne til hver enkelt spiller. Der skal altid være en, der står klar, hvis man kikser en tackling og den slags. Det er en stor tilfredsstillelse. Alle omkring AGF er glade for det udtryk, vi har haft på banen, og den organisation, vi har vist. Det har set godt ud i samtlige kampe i foråret,« fastslår han.

Personligt har han haft en længere periode uden små afbræk i form af skavanker og skader, og det anfører han som årsag til, at han nu spiller fast.

»Jeg har haft en god opstart uden skader. Jeg har kunnet bygge på efter vinterpausen. Det giver meget, at jeg ikke skal halte efter og konstant skal jagte formen. Jeg kunne træne med holdet fra starten og få timing ind i mit spil. Tidligere er jeg løbet ind i den ene skade efter den anden. Så ryger kamprytmen. Det har været vanskeligt,« siger Daniel A. Pedersen.

Tryghed på banen

Rytmen har AGF fundet, faktisk lige siden holdet i december mødte Helsingør på hjemmebane senest. Den kamp endte 0-0.

»Vi gav for mange store chancer væk. Vi er kommet ret langt, men der er meget, vi stadig kan blive bedre til. Det var en dårlig kamp, vi spillede mod dem sidst. Det skal vi have vasket væk. Når vi har vanskelige minutter, er det ikke sådan, at modstanderne skaber mange chancer. Det skete tidligere, synes jeg. Vi lukker bedre af. Det er svært at score mod os. Det giver os tryghed på banen. De andre skal lave noget specielt for at score. Den følelse har vi haft hele foråret.«