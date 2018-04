AGF spillede sig næsten i sikkerhed med smal sejr

AGF mod Silkeborg, første forårssøndag: Midtvejs i første halvleg glider AGF’s højre fløj, Mustapha Bundu elegant fri af tre jagtende Silkeborg-spillere, på tilskuerpladserne brummes der forventningsfuldt. Lige indtil Bundus sidste pasning bliver for lang og løber ud over sidelinjen.

Fakta AGF-Silkeborg 2-1 Vurdering AGF: 7 Silkeborg: 5 Kampens spillere: Mustafa Amini, AGF, 7 Sammy Skytte, Silkeborg, 6 Dommer: Jørgen Burchardt Daugbjerg, Det lærte vi Efter en hård vinter går der desværre stadig nogle uger, inden græsset på Ceres Park – og de fleste andre steder i Superligaen - er til at spille fodbold på. Detaljen Samarbejdet mellem Amini og Bundu ved 1-0 til AGF, en ægte et-to udført til perfektion.

Lokalopgøret mellem AGF og Silkeborg blev indledt med en kavalkade af fejl, mislykkede afleveringer, umotiverede pasninger ud over linjerne, så man til sidst kom helt i tvivl om, hvorvidt Superliga-spillerne egentlig har spillet som deres profession.

Dårlige spillere eller en dårlig bane? En kombination. Da først de to hold havde vænnet sig til en ujævn spilleflade, så det ud til, at AGF havde mest i sig; energi, styrke i duellerne, ærgerrighed.

Silkeborg indledte med den første deciderede chance, da Marc Rochester løftede eks-AGF’er Davit Skhirtladze fri i feltet, men han kunne ikke trille bolden forbi AGF-målmand Aleksandar Jovanovic.

Derfra dominerede hjemmeholdet, men altså, bolden ville ikke lige som AGF’erne ville, når først de nåede ned i modstandernes felt. Lige indtil 10 minutter før pausen. Da eksploderede Ceres Park, da Mustapha Bundu kanonerede bolden i mål efter en vovet hælpasning fra Mustafa Amini. Så var den første halve times trakasserier glemt.

Begge holds højresider var vigtigste angrebsvåben; i AGF netop Bundu støttet af backen Dino Mikanovic, hos Silkeborg Vladimir Rodic med Jens Martin Gammelby bag sig som Superligaens svar på tegneserieulven ”Roadrunner”, den hurtigt løbende ørkenfugl.

Opgøret var ret vigtigt for begge klubber, som håber på at undgå en af de to nederste pladser i gruppespillet.

Silkeborg ankom til Aarhus med fire point op til AGF, som altså med en sejr ville distancere lokalrivalerne, men Peter Sørensen, Silkeborg-træner, var tvunget til at møblere om på sin tomands-defensive midtbane. Både Casper Sloth og Ibrahim Moro var i karantæne, i deres sted spillede Sammy Skytte og Mikkel Vendelbo, men det var et blødt punkt, som AGF masserede akkurat som venstrebacken Gregor Sikosek, som trak et tidligt gult kort.

Bagud med et mål ved pausen skulle Silkeborg ud og forcere og forsøge at presse AGF’erne længere tilbage, så den høje midterangriber Gustaf Nilsson kunne gøre fyldest i feltet, mens hjemmeholdet kunne satse på hurtige modangreb.

10 minutter inde i anden halvleg fik Silkeborg udlignet, da AGF-målmand Aleksandar Jovanovic ragede et indlæg fra Gregor Sikosek ud midt foran mål, hvor Mikkel Vendelbo uhindret kunne heade bolden i mål, en naturlig udvikling efter at AGF ikke havde held til at holde fast i bolden og i perioder virkede rådvilde, mens selvtilliden steg hos Silkeborg-spillerne, der pludselig kunne ramme hinanden og i sekvenser belejrede AGF’erne.

Begge hold gik efter en sejr, derfor smed AGF både Martin Pusic og Bror Blume i aktion, mens Silkeborg valgte at erstatte Gustaf Nilsson med Dennis Flinta, normalt midterstopper, men denne søndag i rollen som angriber. I slutfasen kom begge hold til store chancer, men AGF var skarpest, da Martin Pusic blev spillet fri af Mustafa Amini midt for mål til 2-1.