Veteran stopper i AGF: Han er et eksempel til efterfølgelse

Han har spillet stort set hele sit liv i AGF. 418 kampe er det indtil videre blevet til, og så har han rekorden for flest spillede Superligakampe for AGF. Men til sommer skal det være slut. Den 35-årige målmand Steffen Rasmussen stopper fodboldkarrieren, når sæsonen er forbi. Det meddelte klubben tirsdag.

»Det er et voldsomt stort kapitel af mit liv, der slutter til sommer. Det bliver på mange måder mærkeligt og vemodigt. Det har jo fyldt alt i mit liv de sidste 16 år og mere til. Fodbold er ikke kun et arbejde, det er en livsstil. Så det bliver en ordentlig moppedreng at lukke,« siger Steffen Rasmussen.

Han fik debut for AGF i en kamp mod OB i november 2002. Udover de mange hundrede kampe han har spillet for AGF, så har han også spillet to ungdomslandskampe og været udtaget til både liga- og A-landsholdet.

Selvom det ikke er titlerne og pokalerne, der har fyldt i Steffen Rasmussens fodboldkarriere, så er han godt tilfreds med, hvad han har opnået.

»Jeg har altid været utroligt stolt og beæret over at repræsentere AGF som klub. Jeg har ikke turde drømme om mere. Selvfølgelig ville jeg da gerne have haft vundet noget. Det vil vi alle sammen. Men jeg er ovenud tilfreds med det jeg har fået med i min rygsæk igennem alle de her år i AGF. Det er jo en drengedrøm, som jeg har haft mulighed for at udleve. Det er ikke alle forundt, så det er jeg evigt taknemmelig for.«

Steffen Rasmussen havde en helt særlig rolle i slutminutterne i den legendariske Superligakamp mellem AaB og AGF d. 18 marts 2016.

Ifølge AGF er Steffen Rasmussen et eksempel til efterfølgelse, hvor særligt hans loyalitet og arbejdsmoral fremhæves.

»Steffen er en værdsat og værdifuld del af klubben, hvor han hver dag bidrager med sin store erfaring og sit engagement. Det har været imponerende at opleve, hvordan han med format har håndteret den øget konkurrence, han i de senere år har mødt om pladsen i målet. I den rolle har han vist sit høje niveau og været et eksempel til efterfølgelse,« siger sportschef i AGF, Peter Christiansen.

Steffen Rasmussen har fået job som energikonsulent hos DLG.