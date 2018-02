AGF har genfundet stabilitet.

Karakterbog AGF’s spillere bedømt i kampen mod Lyngby Aleksandar Jovanovic 6 En rolig kamp for serberen især efter pausen, hvor Lyngby ikke var farlige. Fik en usikker start med et dårligt udspark efter knap et kvarter, men leverede paraderne, da det gjaldt. Dino Mikanovic 5 Sendte et monster af et langskud afsted mod Lyngby-målet, der blev afværget af stolpen. Ellers en forholdsvis anonym præstation. Pierre Kanstrup 6 Anføreren tilfører noget ro til AGF’s forsvar. En vaskeægte styrmand, som var sikker i sin boldomgang. Værdifuld. Jesper Juelsgaard 5 Juelsgaard var en del af startopstillingen grundet Niklas Backmans fravær, og forskellen var tydelig. Juelsgaard virkede en anelse febrilsk, og dårlig koordination mellem ham og Casper Højer Nielsen var tæt på at koste AGF et mål. Casper Højer Nielsen 5 Passede fint sine offensive pligter og fik tilmed afsluttet efter en dødbold, men sparket var for upræcist. Martin Spelmann 6 Hold da op, hvor han kæmper. Det ene øjeblik er han i eget felt, det næste i modstanderens. Imponerende, men det koster skarphed i afgørende aktioner. Adama Guira 4 Guira virker som om, at han for alvor skal vænne sig til at spille på den midtbane. Han krydrede en svingende indsats med et gult kort (61’). Kort efter blev han skiftet ud. Daniel A. Pedersen 5 En middelmådig indsats, hvor flere forholdsvis simple afleveringer blev misset. Man sidder med fornemmelsen af, at han kan give endnu mere til det AGF-hold. Mustapha Bundu 6 Aftenens farligste aarhusianer. Selvom han manglede skarphed i visse aktioner, var han konstant udfordrende, aggressiv og fik sendt både farlige indlæg og afslutninger på mål. Tobias Sana 5 Han kan noget, men han er for svingende. Spændende på bolden, teknisk velbegavet, men mangler at træffe de gode beslutninger på de rigtige tidspunkter. Martin Pusic 3 Meget uskarp. Martin Pusic kom ikke engang tæt på at score, og den ene gang han fik snerten af et mål, stod han over for en velspillende Oskar Snorre. Blev aldrig rigtig en del af AGF’s spil. Mustafa Amini UB Kasper Junker UB Magnus Kaastrup UB

Intet superligahold har indtil videre formået at passere det aarhusianske forsvar i løbet af de 270 minutter, som tre kampe udgør. AGF er det eneste hold i landets bedste række, der endnu ikke har lukket mål ind i 2018. Mens det har glædet cheftræner David Nielsen samt observatører rundt i landet, er det aarhusianske angreb begyndt at vakle. I 2018 er det således kun blevet til ét superligamål for AGF. Det var mod Hobro, da Tobias Sana på ekvilibristisk manér sparkede bolden over i modsat hjørne fra uden for feltet.

Ifølge David Nielsen var det »den sidste kvalitet,« der manglede mod Lyngby i lørdagens 0-0-kamp.

»Vi får måske ikke scoret, men vi var farlige i dag (lørdag). Vi var farlige hele tiden. Vi mangler bare den sidste kvalitet, der skal til for at score,« sagde han efter kampen og erklærede samtidig, at udviklingen ikke går ham på.

»Jeg er ikke bekymret over, om vi skaber nok offensivt. Vi skaber chancer, farligheder, og i dag (lørdag) vinder vi skudstatistikken betragteligt, kan jeg forestille mig. Det er bare det sidste, der mangler mod Lyngby,« sagde han.

»Nu skal I score«

I løbet af kampen havde Lyngby syv afslutninger, mens aarhusianerne havde hele 11. Selvom der manglede skarphed hos AGF’s offensive spillere, der både ramte stolpe og overligger, er det også vigtigt at nævne Lyngby-målmand Oskar Snurres brandkamp. Han blev udnævnt til kampens spiller og havde stor andel i, at kampen endte 0-0.

»Mod Sønderjyske syntes jeg ikke, at vi var gode nok offensivt, og vi skabte ikke nok. Det gjorde vi mod Lyngby,« forklarede David Nielsen som for at understrege fremgangen hos sit hold.

Men det offensive er ikke noget, du har tænkt dig at fokusere direkte på?

»Jeg har tænkt mig at sige til dem: Nu skal I score!« svarede en grinende og drilsk David Nielsen.

Bitter men tilfreds AGF-træner: »AGF ligner en enhed«

Kigger man på de omvendte opgør mod Hobro, Sønderjyske og Lyngby, indkasserede AGF i alt syv mål, mens ”De Hvi’e” også kun scorede ét mål. I efteråret var kamprækkefølgen dog ikke den samme, hvorfor de tre hold ikke spillede lige efter hinanden, ligesom de har gjort det de seneste uger.

I denne superligasæson er det kun bundholdene Randers FC og FC Helsingør, som har scoret færre mål end AGF, mens AaB har scoret lige så mange (dog med en kamp i hånden). I alt 21 mål i 22 kampe. Derudover har AGF mistet topscorer Morten ”Duncan” Rasmussen, som er skiftet til polsk fodbold og stod noteret for fire mål i Superligaen, hvilket er lige så mange som angrebskollegaen André Riel.

I praksis betyder det, at AGF i snit har scoret lige under ét mål pr. kamp siden starten på superligasæsonen, og selvom sammenligningen er vanskelig, har AGF altså kun scoret omkring 0,33 mål pr. kamp de seneste tre opgør, hvilket er ca. tredjedelen af, hvad holdet plejer at score.

Ingen bekymring

Alligevel udviste nytilkomne Casper Højer Nielsen heller ikke nævneværdig bekymring omkring aarhusianernes scoringskrise.

Solid AGF-præstation var ikke nok til at besejre Lyngby

»Vi har så dygtige spillere oppe foran, at målene nok skal komme. De dårlige baner på denne tid af året gør det heller ikke nemmere for holdet. Det er hverken optimalt i forhold til at sætte de forreste i scene, eller når de skal afslutte.«

Er det skarphed, I mangler?

»I dag var en god kamp af Oskar Snorre. Det må man også klappe ham på skulderen over, men jeg er sikker på, at det nok skal komme,« forklarede Casper Højer Nielsen.

Næste kamp for aarhusianerne er på tirsdag, hvor holdet skal på besøg i Horsens. Dernæst er der kun tre runder tilbage, inden grundspillet er afviklet. Her skal AGF måle sig med FCK, OB og AaB.