Ny AGF’er sover på sofaen hos holdkammerat: Lørdag er han tilbage i Lyngby

Hvis Tobias Sanas drillerier skal anvendes som målestok, er AGF-truppen hurtigt i stand til at integrere nye holdkammerater. Den senest ankomne, Casper Højer Nielsen, hentet i Lyngby, har placeret sig i AGF’s midlertidige klubhus, hvor han gerne vil fortælle om sin karriere inden lørdagens kamp mod netop Lyngby.

Midt i talestrømmen kommer svenskeren Tobias Sana forbi og kigger ind, og da han ser Casper Højer Nielsen blive interviewet, råber han højt:

»Hold nu kæft, hvor er du god. Det er jo sindssygt!«

Casper Højer Nielsen griner og verfer svenskeren væk.

Efter to uger på hotel er Casper Højer Nielsen netop blevet tilbudt at sove på en sofa hos sin svenske holdkammerat, inden den tidligere Lyngby-back finder sin egen lejlighed.

Casper Højer Nielsen er født i 1994, så han var blot fem år, da hans far, Lars Højer Nielsen, stoppede sin karriere i FC København, hvor Lars Højer Nielsen i otte år var en markant midtbanespiller, som i 211 kampe scorede 66 mål, en snes på straffespark, men rigtigt mange på direkte frispark og mange af dem fra lang afstand.

Genetisk? Nej

Om Casper Højer Nielsen har arvet farens evne til at plaffe bolde i mål fra distancen? Tja, venstrebacken har et tørt hug, det har han allerede vist.

»Min far trænede frispark med mig, men det har mest handlet om at fortælle mig om specielle situationer, hvordan man kan gøre. Mange siger, at det er genetisk, men den hopper jeg ikke på. Jeg har altid bare elsket at sparke på mål. At stå efter træningen eller på fritidshjemmet eller i en hal og bare sparke på mål. Det var det fedeste. Forhåbentlig kommer der nogle mål ud af det i AGF-trøjen,« siger Casper Højer Nielsen.

Casper Højer Nielsen viste mod Sønderjyske, at han er hård i duellerne. Her går det ud over Marcel Rømer. Foto: Bo Amstrup/Scanpix

Men faktisk kan han ikke huske, at han har set sin far spille på stadion.

Kampen Lyngby-AGF Tid: 16.00 Sted: Lyngby Stadion AGF (4-4-1-1, forventet): Aleksandar Jovanovic – Dino Mikanovic, Pierre Kanstrup, Jesper Juelsgård, Casper Højer Nielsen – Martin Spelmann, Adama Guira, Daniel A. Pedersen, Kasper Junker – Tobias Sana – Mustapha Bundu Bænken: Kasper T. Kristensen, Mikkel Rask, Mustafa Amini, Martin Pusic, Jakob Ankersen, Jens Stage, André Riel.

»Jeg har et enkelt minde om, at jeg så ham kortvarigt på tv mod OB. Men siden har jeg set hans mål. Dem har han været flittig til at vise mig. Han sparkede meget specielt. Det var dybt imponerende. Men jeg ved ikke, om de ville gå ind nu om dage. Lige meget hvor hårdt man sparker nu, ville de næppe kringle ind fra 45 meter nu om dage,« siger Casper Højer Nielsen.

Kampen med Lumb

Det er fortid, nutiden handler om AGF og en forestående kamp mod Lyngby, hvor Casper Højer Nielsen de seneste sæsoner har kæmpet med den tidligere AGF’er Michael Lumb om at få lov til at spille venstre back. Den duel vandt Lumb. Derfor ville Casper Højer Nielsen gerne videre, da muligheden kom. Først skrev han en aftale med AGF fra sommer, siden røg Lyngby i så store økonomiske problemer, at spillerne blev stillet frit. Det benyttede Casper Højer Nielsen til at rejse til AGF med det samme.

Tre andre holdkammerater valgte også at stoppe i Lyngby, hvilket flere steder blev kaldt illoyalt over for de tilbageværende spillere. Men sådan ser Casper Højer Nielsen ikke på det.

»Jeg havde allerede skrevet en kontrakt med AGF, og Lyngby arbejdede på, at jeg kunne komme hurtigt til AGF. Det var jo langt fra sikkert, at jeg fik kampe i Lyngby. Jeg ville gerne spille fast, og alle mine kammerater forstod godt, at jeg gerne ville videre. Jeg har nået en alder, hvor jeg skal spille fast. Alle havde fuld forståelse for min situation,« forklarer Casper Højer Nielsen.

Han har fået fuld spilletid i sine to første kampe efter sit skifte, hvor han på ny har fået David Nielsen som træner, manden, som foretrak Michael Lumb som venstre back i sidste sæson.

»I Lyngby var jeg 21 år, da Michael Lumb kom til. Jeg forventede ikke at spille fast. Han kom med masser af erfaring. Vi havde en god sæson, hvor det kørte, og så er det svært at retfærdiggøre, at der skulle laves ændringer. Det var lærerigt, og det var min første sæson i Superligaen, og det var måske fint at se det lidt udefra. Nu er jeg klar til at konkurrere i AGF. Men her er der også mange dygtige spillere. Og sådan vil jeg gerne have det.«