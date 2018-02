Forløsningen var total, da AGF efter en kontrolleret indsats besejrede Hobro IK 1-0 på udebane mandag aften i holdets første superligakamp efter vinterpausen. Hvilket i øvrigt er første gang i 19 år, at AGF vinder en forårspremierekamp.

Det kan godt være, at AGF ikke vadede i store chancer, men omvendt lukkede aarhusianerne Hobro helt ned, og hjemmeholdet kom ikke frem til nogen store chancer gennem de 90 minutter. Hobros norske målmager Pål Alexander Kirkevold blev også holdt helt væk fra spil og chancer.

AGF’s angriber Mustapha Bundu stod for AGF’s største mulighed, da han i anden halvleg kom alene igennem med Jesper Rask i Hobro-målet, men vinklen blev for spids, og Hobro-målmanden havde læst den flade afslutning mod det lange hjørne.

Derfor var det solopræstationen af kampens bedste spiller, Tobias Sana, som afgjorde kampen. Efter 64 minutter afdriblede Tobias Sana nemlig Frans Dhia Putros på kanten af feltet, og med et pragtskud sendte svenskeren bolden over i det lange målhjørne.

Netop svenskeren var her, der og alle vegne i AGF’s offensiv, hvor hans samspil med især Mustapha Bundu fungerede glimrende.

Tobias Sanas flotte præstation kom dog ikke bag på cheftræner David Nielsen, som fortæller, at svenskeren har arbejdet meget med sig selv, og det er kommet til udtryk i vinteropstarten.

AGFs spillere jubler efter sejren mod Hobro mandag aften. Det er første gang i 19 år, at AGF sejrer i forårssæsonens første kamp Foto: Henning Bagger/Scanpix

»Han har ødelagt fodboldhold under hele opstarten, så hans præstation var jeg ikke overrasket over. Tobias Sana har arbejdet meget med sig selv. Det kræver noget af en fodboldspiller at levere i Superligaen, når man har haft et karriereforløb, hvor man tidligere har været oppe på øverste hylde, som han var i Ajax. Men han viser sult, og han er en leder for fodboldholdet, hvor han guider de unge. Det er en fantastisk mentalitet,« sagde David Nielsen efter kampen.

Matchvinder Sana om angrebsmakker: Han er som en lillebror for mig

Trænede morgen før kamp

Tobias Sana var tæt på at bringe AGF foran allerede i slutningen af første halvleg, da hans frisparksafslutning gik under en halv meter forbi målet, hvor Jesper Rask havde opgivet at nå afslutningen.

Det var dog ikke helt tilfældigt, at Tobias Sana var godt sparkende mandag aften i Hobro. AGF-angriberen havde sammen med Mustapha Bundu lagt en ekstra indsats for at blive helt skarpe frem mod forårspremieren.

»Jeg valgte Mustapha Bundu og Tobias Sana oppe foran mod Hobro, fordi det er de to, som uden tvivl har haft den bedste opstart af angriberne. De to var sågar inde at træne klokken 10 mandag morgen, fordi de følte, at de lige manglede det sidste inden kampen. Det siger noget om kulturen og indstillingen på det her hold,« sagde David Nielsen efter kampen.

Ingen dårlige ord om Duncan

Spørgsmålet om, hvorvidt AGF kan præstere nok kvalitet på angrebspladserne i foråret, hvor Morten ’Duncan’ Rasmussen er skiftet til polsk fodbold, har rumsteret i kulisserne frem mod forårspremieren.

Selvom Tobias Sana så ud til at nyde at spille sammen med netop Mustapha Bundu, og de to var dygtige til at gøre hinanden gode, vil Tobias Sana ikke sætte mange ord på, om den konstellation passer ham bedre, end når han i efteråret spillede sammen med Morten ’Duncan’ Rasmussen.

Flot langskud sikrede AGF god forårsstart i Hobro

»Ingen dårlige ord om Duncan. Han har været fantastisk for AGF. Alle mulige sagde, at han var passé osv. Alle kan have en dårlig sæson, men Morten ’Duncan’ Rasmussen er den bedste målscorer i Danmark, så jeg forstår ikke de dårlige ord. Mustapha Bundu og jeg spiller godt sammen i dag, men jeg spiller sammen med de spillere, som træneren vælger. Det er hans valg. Det vigtigste er, at vi vinder, og så er det lige meget, hvem der er på banen,« sagde Tobias Sana efter kampen.

Der blev også debut til Martin Pusic, som fik de sidste fem minutter på banen, mens Kasper Junker blev på bænken hele kampen. André Riel, der blev hentet til AGF i sommer, var slet ikke udtaget til kampen.