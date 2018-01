AGF’er: »Det er en investering, jeg har foretaget, ved at blive i Danmark hen over jul og nytår«

Siden han for en del år siden forlod Burkina Faso for at forfølge en karriere som professionel fodboldspiller, har Adama Guira hvert år sørget for at komme hjem til familien for at fejre højtiderne.

Men ikke denne gang. I sommer skiftede Adama Guira fra franske Lens til AGF, men det første halve år har ikke været optimalt for den tidligere Sønderjyske-spiller, som indledte med at spille positioner, han ikke var helt tilpas med, og siden røg ind i en knæskade, der krævede en operation. Et uheld, han pådrog sig i den første kamp med David Nielsen som cheftræner.

»Jeg trænede hårdt i december. Det var første gang, at jeg ikke rejste hjem til jul. Det var på grund af min skade. Jeg var nødt til at blive her i Aarhus og arbejde for at blive klar. Så min ferie foregik her med familien og nogle venner. Jeg ville være klar til opstarten. Det var fint. Normalt rejser jeg hjem til Burkina Faso i ferierne. Det var fantastisk at være her. Jeg har nogle venner, der inviterede mig og familien til middag, også nytårsaften. Det var meget koldt, men fint,« siger Adama Guira.

Plan måtte udsættes

AGF-træner David Nielsen havde udset Adama Guira som en af de bærende kræfter på holdet takket være den erfaring, som Guira har bragt med sig. Men planen måtte udsættes.

»Jeg er virkelig fokuseret på at arbejde hårdt. Jeg vil være klar til start. Det er en kort periode op til den første kamp, og mit knæ responderer fint på belastningerne, og for mig handler det udelukkede om forberedelse. Hvis træneren har brug for mig, vil jeg gøre alt for at kunne spille den første kamp,« siger Adama Guira.

»Jeg har været ude i tre måneder, og fysioterapeuterne i klubben har virkelig ydet en stor indsats. Men jeg har også ydet en stor indsats. Nu er vi på rette spor, og vi er meget tættere på, at jeg er på 100 pct. Vi har taget det skridt for skridt, vi har ikke stresset med det, for der var ingen kampe. Det betyder, at jeg kommer tilbage i en stærkere udgave. Det er en investering, jeg har foretaget ved at blive i Danmark hen over jul og nytår,« bemærker han.

Kort og godt Adama Guira AGF hentede Adama Guira i franske Lens før denne sæson. Tidligere har Adama Guira, 29 år, spillet 96 kampe for Sønderjyske i perioden 2013-16.

I AGF har han spillet 10 kampe, 9 fra start, men kun 1 på fuld tid. I 12. runde blev han skadet i kampen mod Lyngby, og han har ikke spillet siden.

På kontrakt i AGF til juni 2020.

Lidt for spændende

Forude venter et forår, der kan ende med at blive lidt for spændende for AGF. Akkurat som i sidste sæson.

»Vi har fået ny træner, vi tabte en del kampe i efteråret, og det har ikke været sjov at sidde og se på. Der var intet, jeg kunne stille op. Det var vanvittigt hårdt. Men jeg har været nødt til at fokusere på at blive klar. Nu skal vi glemme efteråret og se frem til foråret og de kommende kampe, dem skal vi vinde mange af, så vi kan komme højere op i tabellen. Vi er nødt til at tage det fra kamp til kamp. Vi skal ikke snakke om top seks nu, vi skal udelukkende fokusere på os selv og forsøge at vinde den første kamp og så tage den derfra,« understreger han.

Spiller for holdet

Hans første halvsæson har været alt andet end optimal. Først et trænerskifte, siden en slem skade.

»Jeg kom til AGF for at give 100 pct. for klubben. Det forsøger jeg. Jeg er ikke individualisten, der tager bolden, dribler og laver mål. Jeg spiller for holdet, og jeg tager min rolle meget seriøst. Som spiller er du nødt til at være professionel. Jeg spillede også fast under Glen Riddersholm, selv om det var i forskellige roller. Jeg spillede måske tre kampe som højre wing, andre gang centralt på midtbanen. Sådan er det, man skal bare give sit bedste til holdet, uanset hvem der er træner. Men jeg har skrevet kontrakt med klubben, ikke med en bestemt træner,« siger Adama Guira.

Han frygter ikke, at AGF kommer til at skulle spille kampe for at undslippe en tur ned i 1. division.

»Jeg er ikke nervøs for, at vi skal spille om at undgå nedrykning. Vi ligger lavt i tabellen, men nu skal vi bare arbejde hårdt og forsøge at vinde kampene. Det er den eneste måde at angribe det på,« påpeger han.