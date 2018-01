AGF’er: Hovedet skulle renses efter skuffende efterår i Vejle

Fodbold handler også om selvtillid. Den havde Björn Daniel Sverrisson masser af efter sin første sæson i AGF. 27 kampe, hovedparten som førstevalg, kun fire gange indledte han på bænken, og han var tilmed med til at afgøre, at AGF slap helskindet fra et nervepirrende slutspil om nedrykning, blandt andet med et afgørende mål i 1-0-sejren over Esbjerg.

Derefter? To kampe i denne sæson, en halv time i den første, derefter fra start i den anden, inden han blev lejet ud til Vejle Boldklub i 1. division for resten af efteråret.

Nu er han tilbage i AGF, som i mellemtiden har byttet træner Glen Riddersholm ud med David Nielsen. Og det passer Björn Daniel Sverrisson godt.

»Det betyder meget for mig, at AGF har fået ny træner. Der var ikke noget ondt mellem Glen Riddersholm og mig, men jeg følte ikke, jeg fik den spilletid, jeg skulle have under ham. Derfor blev jeg enig med AGF om at komme på lån. En ny træner er en ny start for mig. Jeg føler det, som om at jeg har skrevet en ny kontrakt med AGF. Jeg er en ny spiller,« siger den 27-årige midtbanespiller.

Knæk på selvtilliden

Men selvtilliden? Ja, den led et knæk i Vejle Boldklub på sin vis. Først efter et par måneder kom han med på Vejles hold i toppen af 1. division. Men det var først i fire af de sidste fem kampe, at han var med fra start, og 10 kampe i alt var ikke prangende.

»Vejle var anderledes, end det jeg havde forventet. Jeg troede, at jeg ville komme til at spille. Jeg vidste godt, jeg ikke bare kunne hoppe ind på holdet. Men jeg regnede med, at jeg ville få nogle minutter i begyndelsen af efteråret, så jeg kunne lære systemet at kende. De havde gjort det godt, da jeg kom, og det fortsatte, da de var tophold. Selv om jeg ikke spillede meget, så nød jeg min tid i Vejle. Det er en større klub, end jeg havde regnet med. Men for mig var det fodboldmæssigt ikke min bedste periode« forklarer han.

Da 1. division sluttede tidligere end Superligaen, fik Björn Daniel Sverrisson et par ekstra ugers ferie i forhold til sine kolleger i AGF. Uger, som han anvendte til at tænke sig om og lade op.

»Jeg rejste til USA for at besøge en ven i et par uger. Jeg fik renset hovedet lidt. Da jeg kom hjem til Island, begyndte jeg at træne igen, og jeg slettede alt. Da jeg var i Vejle og ikke fik spilletid, begyndte jeg at tvivle på mig selv. Hvad var der sket? Jeg spillede i Superligaen sidste sæson, og nu kunne jeg ikke spille i 1. division? Men nu er jeg klar til at begynde igen,« forsikrer islændingen.

Torsdag indledte Björn Daniel Sverrisson så arbejdet i sin nye, gamle klub, som han har kontrakt med til sommeren 2019.

»Sidste år var jeg fit, jeg havde selvtillid, jeg spillede mange kampe. Hvis jeg finder tilbage til det og kan vise mit bedste, hvorfor skulle jeg så ikke spille for AGF? Alle indleder på lige fod her i januar. Gør jeg det godt i optakten, så mener jeg bestemt, at jeg har en god chance for at få spilletid,« siger Björn Daniel Sverrisson, som kommer til at slås med spillere som Adama Guira, Martin Spelmann, Daniel A. Pedersen og Mustafa Amini om en plads på midtbanen.

Intern rivalisering

Endnu er det for tidligt for ham at sige, hvor han står i den interne konkurrence. Ligesom han inden længe skal have talt med træner David Nielsen og sportschef Peter Christiansen om fremtiden.

»Jeg har snakket lidt med sportschefen, og jeg skal også have en snak med David Nielsen. Han kender mig fra Norge, da han var træner, og jeg spillede deroppe. Han ved, hvad jeg står for. Men på et tidspunkt sætter vi os ned og taler om tingene,« siger islændingen.