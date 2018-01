Spansk træner: Nej, AGF kommer ikke til at spille som FC Barcelona

Huen var til tider trukket godt ned over hovedet, og halstørklædet fyldte om halsen på Rubén Sellés, ny assistenttræner i AGF, som torsdag havde sin første arbejdsdag på kunstgræs i sin nye klub.

Blå bog Rubén Sellés Alder: 34 år Uddannelse: Mastergrad i sport og fysiologi fra universitetet i Valencia, Uefas Pro trænerlicens. Trænerkarriere: Akademitræner i Valencia og Villarreal, Spanien, assistent i Aris, Grækenland, assistent i Neftchi Baku, Aserbajdsan, assistenttræner i norske Strømsgodset for David Nielsen, siden 2015 fysisk træner i FK Qarabag, Aserbajdsjan. Fra den 1. januar assistenttræner i AGF.

Spanieren er ankommet fra flere års arbejde i Qarabag i Aserbajdsan, en klub som i den forløbne sæson har spillet Europa League og Champions League. Han er hentet til AGF af cheftræner David Nielsen, som tidligere har arbejdet med spanieren i Strømsgodset i Norge. Og Rubén Sellés lagde hårdt ud med at lede de første øvelser på en kort arbejdsdag i kulden på Fredensvang. På gebrokkent engelsk med umiskendelig spansk accent guidede han spillerne rundt med ”bravo, bravo”-tilråb.

Spansk træner? Tiki-taka-stil som i FC Barcelona?

Rubén Sellés smilede, da han blev spurgt.

»Det er vigtigt for mig og for holdet at spille med bolden. Det betyder ikke, at vi begynder at spille som Barcelona. Men bolden er vigtig for os i spillet. Hvis man er tålmodig og finder de rette frie områder, og hvis man kan være organiseret, så er man nået et godt stykke,« sagde spanieren, da træningen var ovre.

Efter flere år som assistent i FK Qarabag med ansvar for spillernes fysik, analyse og andre emner, glæder han sig til komme tættere på beslutningerne, når det gælder et fodboldhold.

»Det har været mit mål at komme tættere på træneren, siden jeg begyndte min karriere for 10 år siden. Og med David Nielsen er det helt perfekt. I Qarabag havde vi tre assistenttrænere, der hjalp træneren på flere områder. Dette her er bedre for mig og for kommunikationen, for det er kun David Nielsen og mig, som skal arbejde sammen. Jeg ser frem til at komme tættere på en træner. Så kan jeg få større indflydelse på holdet,« sagde Rubén Sellés.

Nye idéer fra Qarabag

AGF-træner David Nielsen har i efteråret fået hjælp på sidelinjen af U19-træner Mike Tullberg, og nu glæder Nielsen sig til at få en fast makker.

»Vi kender hinanden godt, og jeg ved, hvad han står for. Han er en top-international fodboldtræner. Han kommer med friske indtryk, vi har arbejdet hele julen på at finde den vej, vi ønsker at gå. Det er super,« sagde David Nielsen.

Rubén Sellés kommer med masser af nye idéer fra den aserbajdsjanske topklub.

»Jeg har lært virkelig meget i Qarabag. Ofte bliver klubber fra Hviderusland, Aserbajdsan og andre østlande overset af det øvrige Europa. Men der er fine trænere, stærke spillere og gode miljøer. I Qarabag var træneren virkelig god, vi havde en stærk gruppe af spillere, faciliteterne var tiptop, og vi var temmelig konkurrencedygtige i Europa League og siden i Champions League,« forklarede han.

Netop Rubén Sellés’ internationale erfaring glæder David Nielsen sig til at drage nytte af.

»I fodbold sker der hele tiden noget. Og han kommer fra at have analyseret og lavet kampplan mod Chelsea i Champions League. Det er dejligt at få den ekspertise ind ad døren. Det er klart, der er tendenser, vi skal tage højde for. Og det kan vi sammenligne med det, vi selv arbejder med, for at se, om det giver mening for os at ændre. Det er hele tiden et spil. Superligaen ændrer sig konstant, der er klubber, som i vinterens løb går over til at spille på andre måder. Vi skal hele tiden være klar til de kommende kampe, der er mange overvejelser, vi gør os og træffer valgene ud fra,« kom det fra træneren.

Spanieren ser frem til også at prøve nye tendenser af i AGF, men han betoner, at det i første omgang handler om forårets resterende syv kampe i grundspillet.

»Vi vil selvfølgelig prøve nye tendenser her i AGF, men vores vigtigste indsats er at skabe enkelhed. Vores idéer skal være klare, og så kan vi siden bygge videre. Jeg har fokus på vores næste syv modstandere i første omgang. Jeg har ikke set AGF spille live, da jeg var i Qarabaq og ikke havde mulighed for at flyve frem og tilbage, men jeg har set alle holdets kampe på video, da muligheden for at komme til AGF opstod,« kom det fra Rubén Sellés, som ankom til Aarhus for et par dage siden.

»Den første arbejdsdag har været fantastisk. Spillerne er i god form, og nu skal de bare skubbes i den rigtige retning hver eneste dag frem mod den første kamp,« sagde han.