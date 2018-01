Analyse: Ånden og holdet fra Brøndby er det fundament, AGF bygger videre på

Man skal ikke langt hen i en samtale om fodbold med AGF-træner David Nielsen i disse dage, før han nævner Brøndby. Ikke som et ideal, men fordi hans AGF-hold i efterårets sidste kamp leverede den mest lovende indsats i hans korte tid som chef for foretagendet på Fredensvang.

David Nielsen overtog AGF efter Glen Riddersholm, han fik mildest talt en elendig indledning, så derfor er det ikke unaturligt, at han hæfter sig ved de få positive tegn i – endnu – et frustrerende halvår for Aarhus-klubben.

AGF-status Holdet før foråret En AGF-idealopstilling kunne se ud således:

Steffen Rasmussen – Dino Mikanovic, Pierre Kanstrup, Niklas Backman, Frederik Møller – Martin Spelmann, Adama Guira, Tobias Sana, Mustafa Amini – Kasper Junker, Mustapha Bundu

Reserver: Blandt andre Jesper Juelsgård, Morten ”Duncan” Rasmussen, Daniel A. Pedersen, André Riel, Jakob Ankersen, Jens Stage, Björn Daniel Sverrisson, Aleksandar Jovanovic.

AGF indleder torsdag træningen frem mod foråret.

Blandt dem altså kampen i Brøndby, mod en af titelfavoritterne, som det lykkedes AGF at fravriste noget, der lignede en sikker sejr, da Brøndby tidligt i anden halvleg kom på 2-0. Det lykkedes AGF at spille 2-2, og undervejs havde AGF såmænd muligheder til mere. Via masser af fart i spillet.

Og indsatsen i det opgør er det, som David Nielsen fremhæver, og det kan give et fingerpeg om, hvor det er, han vil hen med sit fodboldhold i et forår, hvor det handler om at skrabe så mange point sammen som muligt for at få en tålelig udgangsposition, når ligaen deles op i to. Og hvor alt tyder på, at AGF også i denne sæson skal i nedrykningsslutspil.

Mod Brøndby anvendte David Nielsen en forholdsvis offensiv formation. Vi begynder på toppen: Kasper Junker gav fart, han truede i dybden på egen hånd, akkurat som makkeren Mustapha Bundu var i stand til. To af den type gør ondt på alle modstandere i Superligaen, som også gerne vil frem og spille fodbold, som Brøndby vil.

Sana i fri rolle

Desuden var der i en fri rolle plads til holdets mest visionære offensive spiller, svenskeren Tobias Sana, som i perioder har set underligt fejlplaceret ud på et hold, der i store faser har skullet forsvare sig. Får han plads, er han i stand til at splitte de fleste forsvar med sine pasninger. Og hans omgang med bolden er på et højt plan målt efter danske standarder.

På midtbanen løb Martin Spelmann og Mustafa Amini rundt og stressede modstanderne, mens Jens Stage var placeret som defensiv oprydder. Den tjans klarede Jens Stage sådan set godt, men David Nielsen har givetvis udset sig den mere solide og erfarne Adama Guira som anker på midtbanen. Guira blev i efteråret knæopereret, men ventes at kunne gøre krav på spilletid i foråret.

Forsvaret i kampen mod Brøndby blev kittet sammen af Pierre Kanstrup med Niklas Backman som assistent. Svenskeren fik et comeback på holdet sent i efteråret, og han pyntede på holdet. Alternativet hedder Jesper Juelsgård, som også kan spille venstre back.

Han var dog ikke til rådighed mod Brøndby, så i stedet var Frederik Møller forsvarsspiller i venstre side. Møllers sæson har været op og ned som resten af AGF-holdet, men han sørgede med et hovedstødsmål for, at AGF kom tilbage i kampen. Defensivt er han dog stadig et blødt punkt.

I højre side er Dino Mikanovic en vigtig herre i David Nielsen filosofi om fart i spillet. Kroaten er kvik, han støtter ofte offensiven og sparker generelt gode indlæg.

Faktisk er målmandsposten et af de mest åbne spørgsmål før forårets kampe. Aleksandar Jovanovic blev skadet undervejs, i stedet tog veteranen Steffen Rasmussen over, og han leverede solide præstationer på mindst samme niveau som sin yngre rival.

Prominent i periferien

Det vil med andre ord sige, at spillere som Daniel A. Pedersen, Morten ”Duncan” Rasmussen, Jesper Juelsgård, André Riel, Jens Stage, Björn Daniel Sverrisson og Jakob Ankersen befinder sig i periferien af startopstillingen akkurat som en håndfuld af klubbens unge talenter.

Bredden er så markant, at AGF ikke henter nye folk ind i januar, hvilket David Nielsen også betoner, når han taler fodbold i disse dage.