Burgerkæde med fart på åbner på Frederiksbjerg

Burgerkæden "The Burger Shack" åbnede i Frederiksgade i 2016 og findes i dag også på Trøjborg samt i en række jyske byer.

I slutningen af september åbner kæden sin trejde restaurant i Aarhus. Det sker på adressen Jægergårdsgade 57.

I sommer kårede læserne "The Burger Shack" til at være byens bedste burgersted, der dermed fik Smagprisen 2018 som uddeles af JP Aarhus, Smag Aarhus og Horesta.

»Der hersker ingen tvivl om at Aarhus har en helt særlig placering i vores hjerte. Vi elsker Aarhus og har et fantastisk forhold til vores mange kunder i byen. Men det forpligter også, derfor forsøger vi konstant at udvikle os, så vores burger altid har det samme høje niveau, men også at det skal være så nemt som muligt for vores kunder at få en burger hos os. Her passer vores nye butik i Jægergårdsgade perfekt,« siger Oskar Palsson, The Burger Shack.

Han oplyser, at det længe har været en drøm at åbne i gaden på Frederiksbjerg, der er er kendetegnet ved mange spisesteder.

»Med naboer som Mikkeller & St. Pauls Apothek kommer vi i fantastisk selskab og vi glæder os til at tilføre gaden en vaskeægte Burger Shack,« siger han.