Michelin-restaurant serverer champagne uden bobler

Den aarhusianske en-stjernede Michelin-restaurant, Gastromé, inviterer torsdag på en særlig aften for champagne-nørder.

Til Aarhus kommer nemlig huset Alexandre Bonnet, der er kendte for deres såkaldte "stille champagne". Det dækker over en særlig måde at producere champagne på, der gør, at den ikke er mousserende.

"Jeg er selv meget begejstret for det, og det er også en af grundene til, at vi inviterer til denne unikke champagneaften, så andre aarhusianere, der som os er vilde med champagne, kan opleve at drikke "stille champagne," siger kok og indehaver af Gastromé, Søren Jakobsen.

Torsdag aften kan man være heldig at smage nogle af de sidste tilbageværende flasker fra flere årgange.

Alexandre Bonnet er et familieejet hus i den sydlige del af champagne, hvor Pinot Noir druen er mest dominerende.

Restauranten byder denne aften på en særlig menu, tilpasset den stille champagne.