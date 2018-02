Skuffet madredaktør: Aarhus skulle have haft flere Michelin-stjerner

Aarhus er til mere end fire Michelin-stjerner. Og i hvert fald burde Wassim Hallal fra Restaurant Frederikshøj have fået sin anden stjerne. Det mener madanmelder og redaktør Bent Christensen fra Den Danske Spiseguide.

»Det var skuffende. For småt og for karrigt. Jeg er lidt frustreret,« siger Bent Christensen, der mener, at der sagtens kunne være givet flere danske stjerner – ikke mindst i provinsen.

»Fyn får ingenting på, trods af at f.eks. Falsled Kro de seneste fem år har lavet mad på et ekstremt højt niveau. Og det er til stadighed en gåde og en forkert bedømmelse, at man ikke har givet nummer to til Frederikshøj. Wassim blev forbigået igen. Koch-brødrene kan jo også godt finde ud af at lave mad, men de bliver heller ikke tilgodeset,« fastslår Bent Christensen, der mener, at Frederikshøj ikke alene burde have to stjerner, men reelt kandiderer til en tredje.

Meget kant og teknisk styrke

»For mig at se er det sådan, at hvis man ikke på mange parametre viser usigelig meget kant eller teknisk styrke i en uhørt grad, er det svært at slå igennem hos franskmændene i år. De har tydeligt lagt en lidt anden stil end tidligere, hvor de ikke længere er så klassisk orienterede,« vurderer Bent Christensen.

Selvfølgelig vil vi gerne have en stjerne mere, men jeg kommer ikke til at lave om på min forretning og min madstil. Wassim Hallal, restaurantchef og ejer af Restaurant Frederikshøj Selvfølgelig vil vi gerne have en stjerne mere, men jeg kommer ikke til at lave om på min forretning og min madstil.

»Når Kadeau (restaurant i København og på Bornholm, red.) fik en ekstra stjerne, er det, fordi den satser lidt mere hårdt på det lette, det grønne og vegetariske køkken, end så mange andre gør. Det gav dem så en mulighed i mandags. Og det ser man knap så meget rundt omkring i landet – inklusiv Aarhus,« siger Bent Christensen.

Spiseguideredaktøren vurderer, at hvis aarhusianske toprestauranter fremover skal gøre sig håb om flere stjerner, skal der tænkes nyt.

»Wassim har fået det samme tre år i træk, men hans køkken er måske heller ikke de senere år gået i en anden retning. Det er godt, det han gør, men det er åbenbart ikke nok for Michelin,« vurderer han.

Nye tangenter og personlighed

»Det gælder om at udvikle sig lidt mere markant og finde nogle nye tangenter at spille på. Mulighederne ligger i at gøre det lidt anderledes med lidt mere kant og bid – og måske kigge lidt mere på de andre fremadstormende fjernøstlige og latinamerikanske køkkener. Men stadig på et højt niveau,« foreslår madanmelderen.

Redaktør af Den Danske Spiseguide, Bent Christensen, i sit køkken.

Ifølge ham skal gastronomien også tilsættes personlighed for at slå igennem.

»Der skal lidt mere af kokken på tallerkenerne. Det gælder ikke kun i Aarhus, men også andre steder,« siger anmelderen, der selv har følgende billede af mesterkokkene i Aarhus.

»Med en metafor fra fodboldens verden kan man beskrive de bedste restauranter i Aarhus som herrelandsholdet. Vi vinder en gang imellem, men slår ikke fuldstændig igennem. Der er for mange William Kvist’er og for få Christian Eriksen’er. Kvist gør det solidt og godt, men han er ikke nogen stjerne,« forklarer Bent Christensen.

Wassim er skuffet

Wassim Hallal erklærer, at han mandag var skuffet, men at han nu tænker fremad.

»Så længe, jeg har en stopfuld restaurant med glade gæster hver aften, så er det forretningsmæssigt fint nok,« understreger Michelin-kokken, som ikke har planer om at ændre på konceptet for Frederikshøj af hensyn til Michelins inspektører.

»Selvfølgelig vil vi gerne have en stjerne mere, men jeg kommer ikke til at lave om på min forretning og min madstil. Stjerne nummer to er ikke liv eller død for os. Vi gør det, vi gør, og det må på et tidspunkt give pote. Vi skal nok få den stjerne en dag,« forudser han.

Kokken René Mammen, som i den nordiske Michelin-guide for 2018 har en stjerne for Restaurant Substans og en såkaldt bib gourmand for Restaurant Pondus, mener, at forventningerne til Aarhus måske også var skruet for højt op før udgivelsen i mandags.

Savner bib gourmand

»Nu fik Domestic en stjerne sidste år, og der er ikke åbnet en ny restaurant af den karakter. Man kan diskutere, om Wassim skulle have haft en stjerne mere, men derudover kan jeg ikke pege på en restaurant i Aarhus C, der leverer et niveau, så de med rette kan føle sig forbigået,« siger René Mammen, som til gengæld savner flere bib gourmand-tildelinger, som tilkendegiver god kvalitet for pengene.

Danmark har nu 26 Michelin-restauranter

»Jeg havde håbet, de havde været lidt mere rundhåndede med bib’erne. Der synes jeg, Aarhus kan noget, og vi er stærkt repræsenteret. Ikke kun for fransk brasserie, men mange forskellige typer mad til fornuftige penge.«