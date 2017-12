Farvel til gastronomiregionen

Aarhus var sammen med resten af Region Midtjylland europæisk gastronomiregion i 2017. Der blev i alt afholdt over 250 madevents i løbet af året, og i øjeblikket arbejder Aarhus Universitet på en evaluering af forløbet.

Pelle Øby Andersen fra Food Organisation of Denmark, der styrede gastronomiåret fra sekretariatet i Studsgade, afventer evalueringen, men er allerede nu godt tilfreds.

Gastronomi Europæisk Gastronomiregion Titlen tildeles af International Institute of Gastronomy, Culture and Tourism, et internationalt ekspertnet inden for kultur, kunst, turisme og gastronomi med opbakning af EU.

2017: Region Midtjylland, Østlombardiet i Italien og Riga-Gauja i Letland.

Region Midtjylland, Østlombardiet i Italien og Riga-Gauja i Letland. 2018: Noord-Brabant i Holland og Galway i Irland.

Noord-Brabant i Holland og Galway i Irland. Aarhus som Europæisk Gastronomiregion blev finansieret af Aarhus Kommune, Aarhus 2017, Region Midtjylland, Food Organisation of Denmark og de medvirkende virksomheder.

»Vi er blevet taget godt imod af borgerne, mange arrangementer har været udsolgte, og vi har også fået hul igennem til den internationale presse, bl.a. New York Times, The Guardian og The Daily Telegraph,« siger Pelle Øby Andersen.

Han erkender, at den landsdækkende danske presse, især københavnermedierne, ikke har skrevet ret meget om Aarhus som gastronomiregion.

»Nationalt set har vi ikke fået så meget opmærksomhed. Der har været fin omtale i lokalmedierne i Aarhus, men ikke i københavnermedierne. Landet er meget opdelt på den måde,« siger Pelle Øby Andersen.

Han erkender også, at mange deltagere i de gastronomiske events højst sandsynligt ikke har været klar over, at arrangøren var den europæiske gastronomiregion.

Ikke stort budget

»Jeg kunne godt have ønsket mig flere ressourcer til at slå på tromme for gastronomiåret. Gastronomiregionen har ikke haft noget stort budget, men vi fik meget ud af pengene, og deltagerne til eventene har da fået en oplevelse uanset hvad,« siger Pelle Øby Andersen.

Han nævner flere højdepunkter fra året, bl.a. Det Gode Bord, som var et næsten 300 meter langt bord i juni på Tangkrogen, hvor kokke fra bl.a. Peru, Japan og Grønland deltog. Og netop den internationale inspiration udefra har været en anden vigtig gevinst ved året som gastronomiregion.

»Der kommer nyt blod, energi, netværk og visioner med udenlandske kokke,« påpeger Pelle Øby Andersen.

Samarbejdet i Aarhus omkring byen som europæisk gastronomiregion bør fortsætte, mener han.

»Gastronomiregionen fik meget foræret af kulturåret, men den interesse fader jo nu. Der er en stemning af: Hvad så nu? Vi skal blive ved med at udvikle madscenen og skabe noget interessant, som kan generere omtale i medierne,« siger Pelle Øby Andersen.

»Både vi, Aarhus kommune, Region Midtjylland og virksomhederne, der var med, synes, at det har givet så meget mening at have arbejdet sammen, at det kommer til at fortsætte. Og vi vil gerne have flere partnere med. Producenter, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner, alle de steder, hvor man skaber oplevelser eller læring, er velkomne,« siger Pelle Øby Andersen.

Indtil videre afventer han evalueringen fra Aarhus Universitet, der forventes at komme sidst i januar eller begyndelsen af februar.

Tænk internationalt

Pelle Øby Andersen savner et mere internationalt mindset i det gastronomiske Aarhus.

»Sammenligner du restaurantkøkkenerne i Aarhus og København, er de meget mere internationale i København. Wassim Hallal har åbnet op, der tales nu engelsk i hans køkken, men overordnet set er Aarhus lidt bagefter København på det område. Det skyldes naturligvis, at København er en større by, men også, at Noma ligger her. Kokke fra hele verden kommer for at arbejde her, og mange af dem slår sig ned og har skabt nogle af de mest spændende spisesteder i København.«

Det er også vigtigt, at Aarhus begynder at tiltrække flere købestærke udlændinge.

»Byer med en stor, spændende restaurantscene har gæster mange steder fra. På aftnerne midt i ugen taler over halvdelen af gæsterne engelsk eller et andet fremmedsprog på topstederne i København, og det er årsagen til, at København kan have så mange topsteder. Der er man ikke helt i Aarhus. Hvis man kan få mere skub i den udvikling med flere internationale gæster, vil man kunne understøtte en endnu mere levende restaurantscene i Aarhus. Potentialet er stort,« understreger Pelle Øby Andersen.

Kommunen er klar

Jesper Borg Christensen, udviklingskonsulent i Erhverv & By, Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune, er også klar til at føre samarbejdet fra gastronomiåret videre i et samarbejde med resten af regionen.

»Kommunerne ser positivt på at bidrage i samme omfang som hidtil med hensyn til at videreføre en bred gastronomiindsats fra jord til bord,« siger han.

Aarhus Kommune vil indkalde en række af byens restauranter til et møde i starten af det nye år.

»Vi vil bl.a. sammentænke arbejdet med at tiltrække internationale konferencer med restauranterne, både hvad angår det at lykkes med at vinde de internationale konferencer, og hvordan konferencegæsterne så kan bruge byen og regionen, når de er her,« fortæller Jesper Borg Christensen.

Han understreger, at det ikke kun er toprestauranterne, der vil blive inviteret.

»Det vil være de restauranter, som både vil være med til at videreudvikle deres restaurant og bidrage til byens udvikling,« siger han.