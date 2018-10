Gylp skal afsløre, om nyt rottevåben virker

Mens uglerne i området kan se frem til bedre vilkår, ser det forhåbentligt mere dystert ud for kommunens rotter.

For i denne uge får uglerne i og omkring Aarhus 30 nye redekasser. Det er Teknik og Miljø under Aarhus Kommune, der i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening sætter kasserne op som en del af den forebyggende indsats mod rotter.

Kasserne bliver i uge 43 sat højt op på udvalgte steder som i parker, på kirkegårde og i skove.

»Hvis uglerne lever op til deres ry som gode rottefangere, kan de blive et godt, miljørigtigt supplement til den øvrige forebyggelse af rotter i Aarhus Kommune,« udtaler afdelingschef i Teknik og Miljø, Anders Maltha Rasmussen i en pressemeddelelse.

Dansk Ornitologisk Forening vil de kommende år holde øje med kasserne og deres beboere.

Fra foreningen har Henning Ettrup været med til at udvælge de træer, kasserne skal monteres på. Han deltager også i opsætningsarbejdet i denne uge og en af dem, der i den kommende periode skal føre tilsyn med kasserne.

»Vi vil selvfølgelig holde øje med, om der flytter ugler i kasserne. Derudover vil vi indsamle uglegylp for at se, om der er rotteknogler i det. På den måde får vi et bedre billede af, hvor ivrige rottejægere de er,« forklarer Henning Ettrup, der også håber, at man kan ringmærke de unger, uglerne får.

»Så vil vi også følge dem og se, om de bliver i området,« siger Henning Ettrup.

Sidste år modtog kommunen omkring 8.000 anmeldelser om rotter.