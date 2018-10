Regionspsykiatrien forbereder sig på skrækscenarie

Når det nye psykiatriske hospital på AUH i Skejby åbner dørene for patienter i november, markerer det samtidig åbningen af en ny fælles akutmodtagelse. Førhen har psykiatriske patienter med akut behov for hjælp skullet henvende sig i den psykiatriske akutmodtagelse i Risskov. Denne modtagelse lukker sammen med resten af det psykiatriske hospital, og personer med psykiske lidelser skal fremover dele venteværelse med bl.a. børnefamilien med det feberramte barn i den nye fælles akutmodtagelse på AUH i Skejby.



Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland, Jacob Klærke (SF), erkender, at den nye fælles modtagelse kan medføre problemer.

»Det værst tænkelige scenarie er, at en borger med en psykisk sygdom, der er i forværring, undlader at tage kontakt til psykiatrien eller lægevagten, fordi de føler sig utrygge i den situation,« siger han.

Han fortæller, at der vil være sygeplejersker specialiseret i psykiatri til stede på den nye fælles akutmodtagelse side om side med sygeplejersker fra skadestuen for fysiske skavanker. De psykiatriske sygeplejersker skal oplære de almindelige sygeplejerske i arbejdet med psykiatriske patienter. Samtidig vil der være en psykiater til stede på skadestuen fra klokken 8 til 22.

Stor bekymring

Den 21-årige Lærke Jessen er psykisk syg og har før besøgt den psykiatrisk skadestue i Risskov. Hun har i et debatindlæg i JP Aarhus tidligere beskrevet, hvordan hun frygter at skulle henvende sig med selvmordstanker i den nye fælles akutmodtagelse , og selv om hun er glad for, at der er erfarne sygeplejersker til stede, oplever hun stadig en stor bekymring.

»Når man kommer ind på en akutmodtagelse, der kun er for psykisk syge, er de andre patienter indforstået med, at det er indeni, den er gal. Men det ved man ikke på en fælles akutmodtagelse. Det bliver meget, meget sværere at tage på den nye modtagelse,« fortæller hun.

Jacob Klærke medgiver, at det kan blive sværere for de psykisk syge at besøge fællesmodtagelsen . Man forsøger dog at imødekomme problemerne allerede inden åbningen.

»Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan tænke over, hvad der kan ske af gode og dårlige ting. Vi må forsøge at undgå, at det dårlige sker og fremme de gode ting. Det bliver anderledes på Skejby, men jeg tror, det bliver en forbedring,« siger han.