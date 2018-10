Bøfsandwich forever: Legendarisk grillbar i Aarhus er reddet

Danmarks bedste bøfsandwich 2012 og 2014 kan også købes på Aarhus Havn i fremtiden.

Borgmesterpartiet Socialdemokratiet giver nu tilsagn om, at partiet vil bevare Havnens Perle på havnen.

»Vi mener, at Havnens Perle hører til på Aarhus havn, og derfor bør vi gå ind i en forhandling med ejeren om at finde en egnet placering på havnen. Det er ikke sikkert, at den kan blive det samme sted som nu, men vi må tale med ejeren, Peter Lerdrup, om at finde en god placering, « siger Ango Winther, teknisk ordfører for Socialdemokratiet og fortsætter:

»Havnens Perle skal ikke bare smides væk, for det er et sted, som har ligget der i mange år og som mange aarhusianere kender. Mange turister kender også Havnens Perle, og det er sted, som omtales pænt mange steder,« siger Ango Winther med tilføjelsen:

»Det her er et signal om, at Havnens Perle hører til på Aarhus Havn, og det skal den også gøre fremover.«

Ango Winther anbefaler teknisk forvaltning at sætte en proces i gang i samarbejde med ejeren for at finde en blivende placering på havnen. Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) har også givet tilsagn om, at han vil forsøge at finde en placering til Havnens Perle, og med opbakning fra S er der nu også et flertal i byrådet bag den plan.

Havnens Perle, der blev etableret i 1962 som souvenir- og iskiosk, er gennem årene flyttet til forskellige placeringer ved havnen, i takt med at byen har udviklet sig. Senest blev spisestedet flyttet til sin nuværende placering i 2016.

Som omtalt i JP Aarhus udløber Havnens Perles nuværende lejekontrakt på Dagmar Petersens Gade med udgangen af 2021, og i den nye udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er der ikke reserveret plads til spisestedet. Ejeren har derfor haft foretræde for teknisk udvalg i Aarhus Kommune.