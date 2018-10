Borgere skal nu medbringe egen medicin ved indlæggelse i Region Midtjylland

Fremover skal alle patienter medbringe egen medicin, når de bliver indlagt på et hospital i Region Midtjylland, og det er, uanset om indlæggelsen sker akut eller planlagt, oplyser Region Midtjylland.

Det nye tiltag er sat i værk for at sikre, at patienter får den korrekte medicin under indlæggelsen, og målet er færre medicinfejl på regionens hospitaler.

Medicinen skal med i original indpakning, da der blandt andet står vigtige informationer om dosis, og hvorfor patienten får medicinen, på pakken. Har man ikke længere indpakningen, så skal man blot medbringe medicinen, som den er.

Det er blandt andet gode erfaringer fra hospitalerne i Vestjylland, der nu har fået Region Midtjylland til at ændre praksis.

»Patienter vil gerne inddrages og tage del i deres egen behandling. Det giver vi dem bedre mulighed for, når de har al deres medicin med og får den gennemgået på hospitalet,« siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for hospitalsudvalget.