Motorvejsudvidelse virker: Pendlere sparer et døgn om året

Pendlere, der skal mellem Aarhus og Skanderborg hver dag i myldretiden, sparer på et år et helt døgn i trafikken efter udvidelsen med et ekstra spor.

Det skriver DR Østjylland.

Det viser beregninger, som Vejdirektoratet har lavet af effekten af udvidelsen til en sekssporet motorvej mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd, fortæller afdelingsleder Andreas Egense.

»Vi har regnet os frem til, at en pendler vil spare 24 timer årligt på den strækning, der er udvidet,« siger han.

»Det er beregnet for en pendler, der før udvidelsen kørte fra Skanderborg til Aarhus i den travleste time om morgenen og retur i den travleste time om eftermiddagen. Det er baseret på 220 dage om året,« forklarer han.

Én af dem, der allerede kan mærke en forskel på sin første tur, er Jesper Bøgh Sørensen.

»Det virker fantastisk! Vi har lastbilerne helt inde til højre, så vi også har mulighed for at komme forbi dem,« siger han til DR Østjylland.

Selvom Jesper Bøgh Sørensen ikke er fast inventar på strækningen mellem Skanderborg og Aarhus, glæder han sig over tidsbesparelsen.

»Jeg kører på landevejene og motorvejen hver dag, så jo mere tid, jeg sparer, jo bedre er det,« siger han.

Men mere trafik på motorvejen kan ende med at påvirke bilisternes tidsbesparelse, erkender Andreas Egense.

»Trafikken vil stige på strækningen, og på et tidspunkt vil besparelsen være spist op af den stigende trafik. Men vi forventer, at der fortsat vil være ledig kapacitet på den strækning de næste 10 år,« siger han.

»Men selv hvis der kommer mere trafik, vil gevinsten være der. For havde vi ikke udvidet strækningen, ville trængslen være endnu større.«

Vejdirektoratet har beregnet en samfundsmæssig gevinst på mere end en halv milliard kroner over 10 år. 523 millioner helt præcist. Det svarer nogenlunde til, hvad det har kostet at udvide E45 fra Skanderborg til Aarhus med et ekstra spor i hver retning.

Østjyske Folketingspolitikere håber, at erfaringerne fra denne udvidelse vil føre til flere.

Det glæder Venstres politiske ordfører, Britt Bager, at trafikanterne sparer tid på turen.

»Det er jo tid, man kan bruge sammen med familien i stedet, så det er jeg meget glad for,« siger hun.

Den radikale trafikordfører Andreas Steenberg mener, at erfaringerne med udvidelsen kan bruges til at argumentere for flere trafikinvesteringer.

»Det er da fantastisk for os, som kører. Og det er også fantastisk for én som mig, der elsker transportpolitik, at sådan et projekt virkelig flytter noget,« siger han.

»Det er et godt argument for at få overbevist flere politikere om at sætte penge af til veje og baner,« mener Andreas Steenberg.

Britt Bager frygter ikke, at bedre motorveje blot vil give endnu mere trafik.

»Vi skal i høj grad sikre os, at bilerne kan komme frem, og at folk ikke bruger unødvendigt meget tid på at holde i kø. Er der noget, der forurener, så er det, når bilerne holder i tomgang på vejene,« siger hun til DR Østjylland.