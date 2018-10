Kvinder har it: Større sans for detaljen og mere kreativitet

Mens mange bruger efterårsferien på kastanjedyr og biografture, har 41 piger og unge kvinder valgt at bruge tre dage af ferien på algoritmer og interaktionsdesign. Aarhus Universitet og Institut for Datalogi har nemlig for 13. gang inviteret til ”IT Camp for piger”.

Campen henvender sig til unge kvinder, der enten går i gymnasiet eller har sabbatår og løber fra onsdag til fredag i uge 42. Med den alternative lejrskole håber arrangørerne, at man kan lokke flere hunkøn til at ansøge om studiestart på uddannelserne Datalogi og It-produktudvikling, da uddannelserne hovedsagligt tiltrækker mænd.

Det forklarer en af projektlederne på campen, den 23-årige Alberte Herold Hansen. Hun læser på kandidatdelen på datalogi, og var en af blot fem piger ud af i alt 60 dimittender på bacheloruddannelsen.

»Vi vil gerne vise, at man altså sagtens kan være kvinde og læse på en it-uddannelse,« fortæller hun.

»Det er tåbeligt, at man allerede ved uddannelsesstart skærer halvdelen af befolkningen fra som mulig arbejdskraft,« fortæller Steen Baagøe Nielsen, Køns- og uddannelsesforsker, RUC.

Den 19-årige Ramla Farah, som til dagligt læser HF enkeltfag, overvejer en fremtid inden for it. Hun savner viden om den slags uddannelser.

»Kvinder får ikke meget viden om it-uddannelser, men her har vi fået rigtig meget information. Det er nogle spændende fag,« fortæller hun, mens hun i en gruppe med to andre unge kvinder forsøger at løse opgaver, der tager udgangspunkt i den netop overståede forelæsning om algoritmer.

Forelæsninger, snak med studerende og virksomhedsbesøg er hvad, der er på programmet i de tre dage, "IT-camp for piger" afvikles. Fredag eftermiddag skulle pigerne besøge et af verdens største IT-virksomheder Microsoft. Foto: Stine Rasmussen

Sikre på uddannelsesvalg

Ved et andet bord forsøger fire piger at løse samme opgaver. For flere af dem har de tre dage på it-campen gjort dem sikre i deres uddannelsesvalg:

»Jeg skal læse datalogi, det er lige noget for mig, « fastslår den 19-årige Anna Jakobsen, der har efterårsferie fra 3.g i gymnasiet.

IT-camp for piger Lejrskolen afholdes i år for 13. gang. Den arrangeres af Aarhus Universitet og Institut for Datalogi. Det er gratis at deltage, og deltagerne får betalt kost og logi af arrangørerne, mens arrangementet løber af stablen. Deltagerne skal lave en ansøgning for at deltage, men langt de fleste får ja. Ifølge arrangørerne er der hvert år deltagerer, der vælger at starte op på en af uddannelserne efterfølgende. Bag sig har campen en række sponsorer fra IT-verdenen, der blandt andet bidrager med goodie-bags som uddeles på sidstedagen. Der findes lignende tiltag på landsplan, men ifølge arrangørerne var Aarhus Universitets camp den første af sin slags.

Bordet rundt er der enighed om, at kvindekønnet kan bidrage med noget andet end mænd kan i it-verdenen. Større sans for detaljen og mere kreativitet nævnes som nogle af de forcer, som kvinder kan bistå med.

At man gennem tiltag som Aarhus Universitets camp forsøger at komme kønsskævvridningen på uddannelser til livs, skal ses som et udtryk for, et generelt ønske om ligestilling i samfundet. Det fortæller Køns- og uddannelsesforsker ved Roskilde Universitet, Steen Baagøe Nielsen.

»Samfundet har de fleste steder et ideal om en ligestillet og mangfoldig kultur. Men vi har et at Europas mest kønsopdelte arbejdsmarkeder – og det afspejles stadig i søgningen til uddannelserne. Når man laver tiltag for at skabe en mere mangfoldig kultur, så er det også for at understøtte dette ideal,« forklarer Steen Baagøe Nielsen.

Han kan godt se fordelen ved, at rekruttere et bestemt køn for at undgå overvægt af det ene køn.

»Det er tåbeligt for erhvervslivet, at man allerede ved uddannelsesstart skærer halvdelen af befolkningen fra som mulig arbejdskraft. Så det er godt, at uddannelserne er opmærksomme på rekruttering,« udtaler han.

Tilbage i klasseværelset er opgaverne ved at være løst, og der er ikke længe til, at deltagerne skal gå hver til sit, som i dette tilfælde kan være i hele landet. Bag sig har de tre dage, hvor fordomme i høj grad er blevet nedbrudt. Det bedste har dog, ifølge de spirende dataloger og softwareudviklere, været at træffe ligesindede.

»Det har været så fedt at møde nogen med samme interesse som en selv,« siger den 19-årige Kirstine Uttrup.