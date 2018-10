Sig det med planter: Kronprinsen får kongeeg i Aarhus

Onsdag den 31. oktober bliver et 12 meter højt egetræ indviet på Frederiks Plads i centrum af Aarhus. Det sker med deltagelse af Kronprins Frederik, for egetræet er en gave fra Aarhus Kommune og plantes i samarbejde med organisationen Plant et Træ samt Domis, Bricks og NCC Property Development.

Kronprinsen indvier træet sammen med 100 skoleelever, der alle vil få udleveret et lille egetræ, som de kan tage med hjem og plante.

Det nye byområde Frederiks Plads er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller og opført af de 2tobygherrer Bricks og NCC Property Development.

»Vi føler en særlig tilknytning til Kronprinsen i Aarhus, og derfor er vi meget glade for at kunne give ham en gave, som vil markere vores følelser mange år frem i tiden. Vi forventer, at træet bliver op mod 25 meter højt, og at det vil blive et særligt kendetegn for kvarteret omkring Frederiks Plads,« forklarer rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V) i en pressemeddelelse.

Træplantningen bliver samtidig startskuddet til et samarbejde mellem Plant et træ og Aarhus Kommune.

»Vi har en vision om at gøre Aarhus grønnere og plante 10.000 træer frem mod 2025. Den vision er vi glade for at dele med Plant et træ, og vi vil fremadrettet arbejde tættere sammen om at gøre vores by grønnere,« siger Bünyamin Simsek.

Philip Foss, direktør i Bricks, udtaler:

»Træet kommer til at stå midt på pladsen, hvor det i mange generationer fremover, vil være et samlingspunkt og synonymet for et karakterfyldt, majestætiskgrønt byrum for byens borger. Plantningen af et egetræ rummer derudover megen livssymbolik, som tydeliggøres med årstidernes skifte.«