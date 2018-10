Nyt firma tager skraldet i Aarhus: Nu skal du stille skraldespandene frem en anden dag

Hvis du er vant til at få tømt dine skraldespande på tirsdage og onsdage, kan det være, at de i fremtiden skal sættes frem på andre dage.

Det skyldes, at et nyt firma i fremtiden skal stå for afhentningen af affaldet hos aarhusianske husstande, oplyser AffaldVarme Aarhus i en pressemeddelelse. Årsagen til de nye tømningsdage for tusindvis af affaldsbeholdere spredt over hele kommunen er, at skraldebilernes ruter bliver langt om, fordi transportørfirmaet HCS overtager opgaven med at tømme affaldsbeholderne fra RenoNorden.

»Det er en omlægning af de større, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at forberede og planlægge det, så godt vi kan,« siger Lene van der Raad, affaldschef i AffaldVarme Aarhus i en pressemeddelelse, hvori hun fortsætter:

»Alligevel er det nok naivt at forestille sig, at det ikke på noget tidspunkt vil medføre gener og ulejlighed for nogen. Det vil vi gerne beklage på forhånd, men vi håber også på forståelse og tålmodighed, indtil det hele er faldet på plads.”

Alle berørte borgere modtager i disse dage digital post via e-Boks om ændringerne, der begynder i slutningen af oktober og forventes at være fuldendt på cirka en måned.

Omlægningerne omhandler både private affaldsbeholdere og fælles affaldsbeholdere i for eksempel boligforeninger og gælder både de grønne spande til restaffald og de sorte beholdere til glas, plast og metal samt papir og småt pap. Derimod sker der ingen ændringer for haveaffaldsbeholdere eller de nedgravede affaldsbeholdere.

Her kan du se, om du er berørt af ruteomlægningerne og finde din nye tømningsdag.

For at undgå overfyldte skraldespande i overgangsperioden vil husstande, hvor den nye tømningsdag bliver tre dage senere end den tidligere, få en ekstra tømning, oplyser AffaldVarme Aarhus.