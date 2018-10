Manglende støtte til Train giver en usikker fremtid

Forhåbningen var øget kommunal støtte på 400.000 kr. fra 2019 og 600.000 kr. fra 2020.

Men det skete ikke.

For budgetforhandlingerne i september gav ingen ekstra penge til Train, og derfor har ledelsen af byens største spillested skrevet til politikerne, og budgetforhandlingerne er nu blevet en sag på dagsordenen for byrådets kulturudvalg onsdag den 24. oktober.

»Vi var indstillet til at få noget mere i støtte, så det havde vi håbet på i budgetforhandlingerne, men det skete desværre ikke. Med den her henvendelse håber vi at få fokus på vores ønsker, og jeg har en tro på, at det vil lykkes, for vi møder stor velvilje hele vejen rundt,« siger Carsten V. Nielsen, direktør for Train.

Train blev i 1998 grundlagt af millionæren Chris Anker-Petersen, der døde i 2015. I starten af dette år skiftede spillestedet fra privateje til at være ejet af en almennyttig fond kaldet Train-fonden, der skal sikre spillestedets fortsatte eksistens og overlevelse i en ny ejerkonstruktion. Natklubben Kupé er solgt fra, og der er også skruet ned for natklubaktiviteter på Train for at have fokus på musikken.

Men udfordringen for den nye fond er at få balance i økonomien, for grundlæggeren Chris Anker-Pedersen drev i mange år spillestedet med underskud og tilførte midler til egenkapitalen flere gange. Derudover oplevede Train i 2017 en nedgang i det statslige tilskud på 225.000 kr.

Men udfordringen for den nye fond er at få balance i økonomien, for grundlæggeren Chris Anker-Pedersen drev i mange år spillestedet med underskud og tilførte midler til egenkapitalen flere gange. Derudover oplevede Train i 2017 en nedgang i det statslige tilskud på 225.000 kr.

Den økonomiske situation har løbende været diskuteret med Aarhus Kommune, og ved sidste års budgetforhandlinger blev forligspartierne i en hensigtserklæring enige om at få analyseret spillestedets fremtidige behov.

Analysen i samarbejde med Kulturforvaltningen viser, at et øget årligt tilskud på 400.000 kr. fra 2019 og 600.000 kr. fra 2020 vil kunne sikre, at Train kan fortsætte som regionalt spillested. En forhøjelse af tilskuddet med 400.000 kr. vil i øvrigt betyde, at kommunen støtter med samme beløb som staten.

Brev til kommunen

Men hensigtserklæringer til budgetforhandlinger er ikke det samme som penge i hånden, og ved de seneste forhandlinger i september, der i høj grad handlede om at spare en masse millioner kroner, blev der ikke afsat ekstra penge til Train.

Derfor har Trains ledelse i form af bestyrelsesformand Leif Skov, tidligere mangeårig leder af Roskilde Festival, og Train-direktør Carsten V. Nielsens skrevet til kommunen. I brevet konstaterer ledelsen, at den manglende støtte sender Train ud i en usikker fremtid.

Train-direktør Carsten V. Nielsen fastholder dog den optimistiske tone:

»Vi har nu brugt et år til halvandet på at analysere situationen i samarbejde med forvaltningen, og der er en fælles indstilling om, at der skal findes en løsning, så Train kan køre videre, og derfor håber vi, at der kan findes en vej,« siger han.

Kan øge samarbejde

Formand for kulturudvalget Steen B. Andersen (S) siger:

»Vi har lige afsluttet budgetforhandlingerne for 2019, så der er ikke nogen umiddelbare økonomiske muligheder, men det er fint at være i god tid. Vi må se på Trains udfordringer, men også høre om de perspektiver og planer, som spillestedet har for fremtiden, så vi måske kan hjælpe hinanden, f.eks. i forhold til regionale samarbejder. Vi ved, at kommunerne omkring Aarhus gerne vil øge samarbejdet, og det kan måske være en af mulighederne for at sikre en bedre økonomi,« siger Steen B. Andersen.

Kulturudvalgsformanden har tidligere har haft møde med Trains ledelse, og han vurderer, at der er brug for en transformation af spillestedet.

»Jeg synes, at Train er et vigtigt spillested for Aarhus, og det er fint, at det har reorganiseret sig. For et halvt års tid siden var jeg på besøg og kunne mærke et andet og nyt fokus, og det vil jeg gerne kvittere for. Der er ingen tvivl om, at Train står i en ny økonomisk situation, hvor det handler om at få økonomien til at løbe rundt, så der er brug for en transformation. Men vi har heldigvis med f.eks. Musikhuset set et eksempel på, at det kan lade sig gøre at lave en turnaround, hvis man tænker sig godt om og får lidt hjælp,« siger Steen B. Andersen.