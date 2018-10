Havnevirksomheder afviser forslag om renseanlæg på havnens område

Blæsten om Tangkrogen er ikke stilnet af.

Tværtimod.

En ny såkaldt forudgående høring om Tangkrogens fremtid og placering af et nyt renseanlæg har givet i alt 211 høringssvar, viser en aktindsigt hos Teknik og Miljø. Den seneste høringsrunde vedrører tre forskellige forslag til placering af et nyt og større Marselisborg Renseanlæg, som ifølge de tre forslag kan placeres tæt ved lystbådehavnen på et nuværende industriområde på havnen eller på et nyt havneområde.

Forslagene betegnes henholdsvis hovedforslaget, alternativ 1 og alternativ 2, og især alternativ 1 får voldsomme hug fra erhvervslivet på havnen.

Det gælder bl.a. Mediterranean Shipping Company, der skriver følgende:

»I forhold til vækstmulighederne på Aarhus havn sender man et negativt signal til os som erhvervsvirksomhed, hvis byrådet prioriterer renseanlæg fremfor erhverv. Hvad vil der ske, når renseanlæg evt. skal udvides? Hvem skal så flytte? Det skaber usikkerhed og vil evt. kunne påvirke investeringslysten hos etablerede og kommende virksomheder.«

Bekymrende

Virksomheden Danish Agro skriver bl.a. følgende:

»Vi har indtil nu opfattet Aarhus Kommune som en meget visionær havn/kommune, og med baggrund i dette har vi igennem de sidste par år investeret over 100 mio. kr. i pakhus og produktionsanlæg,« skriver virksomheden, der frygter, at flere virksomheder skal flyttes.

»Vi kan kun opfatte signalet i alternativ 1, som at kommunen vil prioritere renseanlæg fremfor erhverv.«

Fra APM Terminals lyder de samme toner:

Helhedsplan for Tangkrogen Helhedsplanen for Tangkrogområdet har været i supplerende høring om placering af det kommende Marselisborg Renseanlæg, hvor tre forslag er i spil:

Hovedforslaget, hvor renseanlægget er placeret på et areal på ca. 12 ha hovedsageligt inden for den del af søterritoriet, som i dag er berammet til lystbådehavn.



Alternativ 1, hvor renseanlægget er placeret på Aarhus Havns nuværende arealer på land.



Alternativ 2, hvor renseanlægget er placeret på søterritoriet uden for stenkastningen ved Østhavnen.

Aarhus Vand er i gang med at samle spildevandsrensning på to centrale renseanlæg – Egå Renseanlæg og Marselisborg Renseanlæg. I dag sker rensning af spildevand fra Aarhus på fire store anlæg: Åby, Viby, Egå og Marselisborg Renseanlæg. Kilde: Aarhus Kommune/Aarhus Vand

»Alternativ 1 lyder, om ikke skræmmende, så i hvert fald bekymrende for os. Der findes, så vidt vi ved, ikke fortilfælde, hvor en kommune har ændret planbetingelser og eksproprieret arealer på havneområder.«

Strider mod loven

Brancheorganisationen Danske Havne mener, at forslaget strider mod havneloven:

»Det er Danske Havnes opfattelse, at kommunalbestyrelsen i Aarhus ikke selvstændigt kan disponere over Aarhus selvstyrehavns anlægsaktiver, herunder på vegne af havnen opsige eksisterende lejemål eller indgå nye lejemål med spildevandsselskabet,« skriver brancheorganisationen.

Samme holdning har Aarhus Havn, der er en kommunal selvstyrehavn:

»Siden byrådet vedtog den eksisterende masterplan, har der været enighed mellem byrådet og havnen om at omdanne havneareal til byformål i den takt, havnen har kunnet afvikle virksomheder i mindelighed, og byrådet har kunnet byudvikle i en passende salgstakt. Denne overdragelse af arealer er sket efter en aftale, som bygger på markedsvilkår. Aarhus Havn har med stolthed kunnet fortælle om den gode proces, og virksomhederne har kunnet stole på, at de kan fortsætte aktiviteten, indtil der opnås aftale om andet,« skriver direktør Jacob Flyvbjerg Christensen på vegne af Aarhus Havn og tilføjer:

»Det er derfor særdeles uforståeligt, at alternativ 1 ensidigt bryder med dette princip.«

Høringssvar skal gennemgås

Aarhus Havn anbefaler derfor som en række andre virksomheder enten hovedforslaget eller alternativ 2.

Hos naboen, Marselisborg Lystbådehavn, er der også tilsagn til hovedforslaget.

»Dette forslag harmonerer meget fint med de ønsker, som vi fra lystbådehavnen har. Forslaget giver mulighed for den ønskede udvidelse størrelsesmæssigt, og ved at udvide på den foreslåede måde vil der være grundlag for en god opbygning af havnen helt i tråd med de linjer, som den nuværende havn er opbygget efter,« skriver Carsten Mikkelsen, formand for Marselisborg Lystbådehavn.

Men én ting er virksomheder og brancheorganisationer, noget andet er borgere, og foreningen Beskyt Aarhusbugten har tidligere udtalt støtte til Alternativ 1-løsningen og modstand mod hovedforslaget.



Høringssvarene skal nu gennemgås og indgå i de videre drøftelser om helhedsplanen.