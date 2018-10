Audition til musical: Vil du synge og danse dig til berømmelse?

Det ligger fast, at det er musicalen ”Fame”, som Vilhelmsborg Festspil vil opføre til sommer næste år.

Nu skal de medvirkende findes.

Så hvis man kunne tænke sig at bruge sin sommer på at danse og synge på Vilhelmsborg - og er fyldt 15 år - kan man gå til audition den 3. november på Brobjergskolen i Aarhus. Man skal forberede en sang og medbringe noder til den plus en monolog på højst to minutter, ligesom man skal være indstillet på at komme til en danseprøve.

Dans, drama og intriger

”Fame” handler om talentfulde unge mennesker på den prestigefyldte High School of Performing Arts i New York, som har studielinjer inden for dans, drama og musik og oplever både intensitet, intriger, pres og passion.

Musicalen bliver instrueret af Dorthe Hansen Carlsen i samarbejde med kapelmester Kasper Skytte og koreograf Philippa Lund Frederiksen. Den spiller på Vilhelmsborg den 30. juli- 17. august.