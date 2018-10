Illums Bolighus bliver til Paustian

To af byens helt store designkæmper slår pjalterne sammen i et nyt samarbejde. Paustian, der i dag har til huse på Skovvejen, er gået sammen med Illums Bolighus på Lille Torv, og det betyder, at det ikoniske, smukke palæ på torvet skal have pillet facadeskiltet ned. Den 1. december sættes et nyt op med teksten ”Paustian”.

Løbende vil butikken derefter blive udvidet med designvarer og internationale brands, og den 1. marts er transformationen til byens nye designhus gennemført. Det skriver Paustian i en pressemeddelelse og afslører samtidig, at aarhusianerne kan se frem til et brag af et åbningsevent på dagen.

Direktøren for den nuværende butik på Lille Torv, Susie Kristensen, forklarer, at man har opsagt franchise-aftalen med Illums Bolighus og indgået en ny med Paustian, som man forventer sig meget af.

»Vi kan mærke, at vores publikum her i centrum af Aarhus efterspørger design, som ligger ud over det vanlige sortiment og de muligheder, der findes i Illums Bolighus-regi. Jeg holder meget af Illums Bolighus, men vi ønsker at kunne tilbyde mere kant og flere internationale nyheder her i Aarhus. Med det nye samarbejde får vi mulighed for at præge butikken endnu mere og gøre os endnu mere interessante for vores publikum på Lille Torv,« siger Susie Kristensen.

Aarhusiansk møbelklassiker kan fejre 30 år i en bygning, som borgmesteren ville rive ned I oktober 1988 åbnede indretningsarkitekt Vivian Boje en møbelbutik i den tidligere banegård på Østbanetorvet, der var tæt på at blive revet ned. Nu kan hun fejre sit 30-års jubilæum.

For Paustians vedkommende var det tid til at få en større og mere central placering i Aarhus.

»Paustian har på Skovvejen været lidt begrænset af pladsen til at iscenesætte alle de gode brands, vi gerne ville tilbyde kunderne. Nu kan vi brede os mere ud, give mere inspiration og tænde den spontane shoppelyst hos de besøgende. Og så er det jo en helt fantastisk ejendom og beliggenhed i Aarhus,« siger Paustian-direktør Frantz Longhi, der vil fortsætte salg til erhverv fra Skovvejen.