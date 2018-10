Nu kan du spise som gæsterne på "Badehotellet"

Man kan næsten dufte alle retterne, når Fru Andersen kreerer mad i TV-serien Badehotellet. En ny kulturhistorisk kogebog med alle retter fra Badehotellet er netop udkommet, og det giver mulighed for at dele bordets glæder med Grosserer Madsen, Skuespiller Weyse, Fabrikant Frigh eller Fru Fjeldsø.

Bogens forfatter er Bettina Buhl. Hun er madhistoriker på Det Grønne Museum i Auning og har været med bag kulissen ved optagelserne af Badehotellet, hvor hun har vejledt omkring retterne, der serveres i serien. Derfor tøvede hun ikke et sekund med at sige ja til at skrive en kogebog, der tager udgangspunkt i den mad, man spiste i mellemkrigstiden.

»Det er en kulturhistorisk kogebog, og det er der, jeg har det allerbedst. En ret skal serveres i en bog med noget kulturhistorie, og det bliver det her. Jeg er virkelig dykket ned i kulturhistorien for at finde ud af, hvordan man lavede mad i mellemkrigstiden,« siger Bettina Buhl.

Madkultur fra mellemkrigstiden

Vi møder Bettina Buhl i hendes hjem i Allingåbro. I den gamle dyrehandler-bolig, hvor historien sidder i væggene, og hvorfra hun, med udsigt over søen, har skabt et madunivers fra dengang, madspild ikke var en mulighed, og hvor man måtte være kreativ for at få maden til at slå til.

»Der var respekt for råvarerne, fordi man ikke vidste, hvad morgendagen bragte. Så man fråsede ikke, og man arbejdede meget med maden fra bunden. Det betyder, at der var en masse grundteknikker, som vi også har taget med i bogen. Hvordan legerer man en sovs, og hvordan laver man husblas? Og så er der det økonomiske aspekt. Hvordan bruger vi levninger? Man skulle være kreativ, og det handlede om at servere levninger, så det ikke straks bliver genkendt, og det er jo en spændende tid at bringe netop det op i, hvor vi taler meget om madspild,« forklarer hun.

Badehotellets kogebog tager udgangspunkt i alle TV-seriens retter. Foto: Laura Bisgaard Krogh

Grøn salat på dansk (4 personer) 1 salathoved 2 æggeblommer 1 spiseskefuld sukker 2 spiseskefulde citronsaft 1 knivspids salt 1 knivspids stødt peber 1 ½ deciliter fløde Salaten skæres i brede strimler, efter bladene er blevet skyllet godt og har dryppet af i en sigte.

Salaten arrangeres i en glasskål. Æggeblommer piskes godt sammen med sukker, citronsaft, salt, peber og fløde.

Blandingen hældes lige inden serveringen over den grønne salat. Kilde: C.F Hansen, Køkkenets Finesser, 1926

Bogen indeholder 55 opskrifter fra datidens kogebøger samlet og tilrettelagt af Bettina Buhl. Dertil har hun skabt små fortællinger fra det gamle køkken, der alle knytter sig til mellemkrigstiden. Alle retterne fra bogen har været vist i et af seriens foreløbigt 33 afsnit, og bogen er udelukkende illustreret med billeder fra serien.

»Jeg har selv troligt fulgt med i Badehotellet, fordi serien fortæller noget om dansk kultur. Maden er en stor den af den, og derfor er jeg meget glad for at være med til at videreformidle den del,« siger Bettina Buhl.

Nok til en to’er

Bettina Buhl har brugt det meste af et år på at dykke ned i den gamle madkultur og på at få det videreformidlet til noget, der kan bruges i køkkenet i dag.

»Jeg har kigget samtlige kogebøger fra 1920’erne, tror jeg. Og der er jo meget, der skal omformuleres. Man må f.eks. gerne bruge en blender i dag. Der behøver alt ikke igennem en si. Men jeg har alligevel forsøgt at holde det så traditionelt som muligt. Chokolade var jo en ekslusiv ting dengang, så i opskiften på chokoladekage vil man måske føle, at der mangler chokolade i forhold til det, man er vant til i dag. Men sådan var det dengang, og så får man jo smagt noget andet, end det man plejer.«

Arbejdet med bogen har været både intenst og interessant, forklarer hun. Mest af alt, fordi hun gerne vil give viden videre om en madkultur, der for mange måske er glemt. Derfor har hun sorteret nøje i opskrifter, og hun har da også stadig materiale liggende.

»Man ville det ypperste dengang, men man havde ikke altid ressourcerne til det. Så man måtte gå andre veje for at nå dertil. I dag er der mange nemme løsninger, hvor man kan hoppe over, og bogen her er måske en hyldest til en anden tid, hvor man brugte tid på maden, på at anrette og på at dække fint op til selskaber.«

Bettina Buhl forklarer også, hvordan smørrebrød især har kendetegnet perioden, og at man dengang gjorde lidt ekstra ud af anretningerne.

»Så tilsatte man forskellige farver til geléen, så det kolde bord så appetitteligt ud.«

Hun håber, at mange vil finde glæde i at læse opskifter med anderledes ingredienser, end dem vi anvender i dag.

»Tiden er moden til at relancere det klassiske danske køkken, ranke ryggen og være stolte af vores kulinariske rødder, for vi kan virkelig være stolte af vores madkultur,« siger hun.