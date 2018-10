Aarhusianere om ny skraldeordning: Det er skønt, at vi slipper for at køre så langt med dåser, flasker og aviser

De to skraldemænd småløber rundt mellem husene efter sorte affaldsspande for at rulle dem hen til den ventende skraldebil på Laurvigsgade i det nordlige Aarhus.



Spandene bliver vippet op og tømt, så glas, plast og metal ryger i bilens ene rum, mens pap og papir havner i det andet. Bagefter iler skraldemændene tilbage med spandene til husstandene denne solrige torsdag eftermiddag.

En af de tomme sorte spande står ud for en hvid postkasse ved den 68-årige Søren Boutrups haveindgang. Han henter den og trækker den hen over de grå sten for at stille den på plads langs den gule husmur ved siden af den grønne skraldespand.

Lige som de øvrige af nabolagets beboere, som JP Aarhus taler med i anledning af sorteringsordningens etårsfødselsdag, er Søren Boutrup især glad for, at han med den ekstra skraldespand ikke skal så langt for at komme af med bl.a. papir og glas.



Jeg kunne godt bruge en spand, der var dobbelt så stor til pap. Nanna Kæseler, 29 år og mor til to Jeg kunne godt bruge en spand, der var dobbelt så stor til pap.

»Fordelen er jo, at man ikke skal køre aviser og flasker ditto længere væk end ud i sin egen skraldespand. Førhen skulle vi køre det hen i de nærmeste containere,« siger den 68-årige, der i begyndelsen troede, at den sorte spand ville være for lille, men den har vist sig at passe fint til hans og hustruens forbrug.

Søren Boutrup, 68 år, roser sin kone for at være flittig til at sortere, og han vurderer, at parret ligger »i den pæne ende, hvad sortering angår«. Foto: Morten Lau-Nielsen

Søren Boutrup mener, at han, og især hustruen, har styr på, hvordan de skal sortere korrekt, og han konstaterer, at det fremgår tydeligt af skraldespandens låg, hvad der skal i de to rum.

»Min kone er flittig til det, og jeg ser efter. Jeg tror, vi ligger i den pæne ende, hvad sortering angår, fordi vi skyller kødbakker og fiskedåser af, sådan at de ikke er med madrester i. Vi gør, hvad vi kan,« understreger Søren Boutrup.

Han vurderer, at netop det med at skylle plasticemballage for madrester i stedet for at smide det hele ud kan halte flere steder og udgør et potentiale i forhold til forbedringer, så der kan blive flyttet endnu mere affald fra de grønne til de sorte affaldsspande i de aarhusianske husstande.

Sorteringsordningen ét år efter I september måned 2017 blev Aarhus Kommunes nye affaldssorteringsordning indfaset. Det betød, at 70.000 sorte affaldsspande med to rum: ét til glas, plast og metal og ét til papir og pap i løbet af september og oktober blev fordelt til aarhusianske husstande. I de seneste måneder af 2018 er 68-75 pct. af alt glas, plast og metal blev sorteret og genanvendt, mens over 99 pct. af alt det indsamlede papir blev genanvendt. Hver aarhusiansk husstand har i løbet af ordningens første år flyttet 33 kg affald ud af restaffaldet og over i det genanvendelige affald. Det anslås, at der stadig er et uudnyttet potentiale for at flytte yderligere 42 kg. Kilde: AffaldVarme Aarhus

Styr på sorteringen

Lidt længere oppe ad Laurvigsgade tager den 50-årige Annemette Lunden gerne en pause fra sit malerprojekt i bryggerset for at give sit besyv med om sorteringsordningen.

»Jeg synes, at det er så dejligt. Fordi førhen skulle vi altid på lossepladsen med flasker, aviser og plastic og alt muligt, og det kommer vi næsten aldrig mere. Det er kun, hvis vi har nogle store ting, der skal ud,« siger Annemette Lunden, hvis ansigt er plettet af små hvide malingstænk.

Hun har »fuldstændig« styr på, hvordan der skal sorteres, og glæder sig over, at den grønne spand ikke bliver nær så fyldt som tidligere.

Ifølge tal fra AffaldVarme, der står for håndteringen af skrald i Aarhus Kommune, har hver husstand med den nye sorteringsordning årligt flyttet 33 kg glas, plast, metal, pap og papir fra den grønne spand til den sorte. Det vurderes, at yderligere 42 kg kan flyttes. Der er også potentiale til forbedringer i Annemette Lundens familie.

»Jeg er ret striks med at smide det ud, der ikke skal i de grønne, men jeg synes ikke altid, at ungerne får plasticen over i den sorte spand,« siger hun.

Annemette Lunden har lutter roser til sorteringsordningen og sætter stor pris på de flinke skraldemænd, som hun kalder dem:

»Hvis man endelig skulle have glemt at stille spandene ud, så kommer de også og tager dem.«

Hun skridter hen over den grusbelagte indkørsel for at hente familiens to sorte skraldespande, der står ved fortovskanten og venter på at blive rullet på plads. Hendes mand og to teenagebørn har købt sig til en opgradering, så de har en spand til papir og pap samt en spand til glas, plast og metal.

»Jeg kan høre hos nogle andre, at deres spand bliver fyldt, og affaldet ikke rigtigt kan være der, det har vi ikke nogle problemer med. Vi er så glade for det.«

Dejligt at gøre en forskel

To sorte skraldespande kunne også være en god mulighed for den 29-årige Nanna Kæseler, der kommer spadserende ad Stockholmsgade – for enden af Laurvigsgade. Hun har netop hentet sin treårige datter, Carla, i børnehaven sammen med den tre uger gamle lillebror, Asger, der ligger i en sort klapvogn.

»Jeg kunne godt bruge en spand, der var dobbelt så stor til pap,« siger Nanna Kæseler, som ikke har ikke undersøgt muligheden for at få en ekstra sort spand.

Den 29-årige Nanna Kæseler er glad for at gøre en forskel for miljøet med den nye sorteringsordning. Her har hun netop hentet sin datter Carla, tre år, i børnehaven sammen med den tre uger gamle lillebror, Asger, der ligger i klapvognen. Foto: Morten Lau-Nielsen

Ellers er hun glad for sorteringsordningen.

»Jeg kan godt lide tanken om, at man kan gøre en forskel for miljøet med ganske få midler derhjemme. Det er lidt, jeg skal gøre for at gøre en stor forskel,« siger hun.

Skraldesorteringsordningen ét år efter: Der er plads til forbedring De sorte affaldsspande har nu stået foran de aarhusianske husstande i et år. En status viser, at aarhusianerne er blevet dygtigere til at sortere, men fortsat kan blive bedre.

Moderen bliver kortvarigt afbrudt af sin datter, der har fået øje på et fly. Efter at have kvitteret for datterens opdagelse kommer Nanna Kæseler med en tilføjelse til, hvad hun også finder godt ved ordningen:

»Det er skønt, at man ikke selv skal ud på forbrændingen med dåser og alt sådan noget.«

Storskrald bliver smidt på Facebook Folk i Aarhus kan blande Facebookgruppe sammen med storskraldsordning, vurderer kommunen.

Hun konstaterer, at hun og manden sorterer til »husbehov« og »så godt, som vi kan«, men erkender, at de måske godt kunne have sorteret mere flittigt. Den store udfordring ser hun dog i gæster fra andre kommuner, hvor der ikke bliver sorteret.

»De kan slet ikke finde ud af vores sorteringssystem, så ryger det hele sådan lidt rundt og bliver noget rod. Jeg tror, at det hjælper, når hele landet har affaldssortering, fordi så kender alle systemet og ved, hvordan det skal sorteres,« konstaterer Nanna Kæseler.

Hun roser AffaldVarme for at være god til at informere på Facebook om, hvad der skal i hvilken spand og lave sjove gimmicks.

»Det er godt at oplyse folk på en humoristisk måde og ikke sådan en pegen fingre. Det kunne de godt kampagnemæssigt gøre noget mere ved,« siger Nanna Kæseler, hvorefter hun triller videre med Asger i klapvognen flankeret af Carla.