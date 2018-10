Politiets nye kurs: Vanvidskørsel kan koste kørekortet på stedet

Vanvidsbilister, som skaber usikkerhed på de østjyske veje ved at køre over dobbelt så hurtigt som tilladt, passere røde lys og ignorere vigepligter, går selv en mere usikker fremtid i møde.

Hidtil har det typisk krævet en tur i retten, før ovennævnte forseelser har kostet en ubetinget frakendelse af kørekortet. I den mellemliggende tid har bilisterne med kortet i behold kunne sprede skræk og rædsel på vejene. Men Østjyllands Politi har besluttet, at politikredsens betjente oftere skal have mulighed for at inddrage bilisters førerret med det samme.

»Fremover kigger vi i højere grad på den enkelte sag, når en bilist bliver taget for vanvidskørsel. Er vedkommende i forvejen dømt for et antal overtrædelser, så vil vi overveje en midlertidig inddragelse af førerretten med det samme,« siger advokaturchef hos Østjyllands Politi, Morten Holm, som tilføjer, at Østjyllands Politi hidtil straks har inddraget førerretten ved bl.a. narkotika- eller spirituskørsel.

I 2010 vedtog Folketinget den såkaldte vanvidspakke, som skærpede straffen for en række overtrædelser af færdselsloven. Den giver politiet mulighed for midlertidigt at inddrage førerretten, så snart en bilist bliver taget i en forseelse, og indtil retten har taget stilling til en ubetinget frakendelse af kørekortet. Hvis en bilist gentagne gange bliver taget i at køre uden førerret, kan politiet konfiskere vedkommendes bil.

»Det vil være op til den enkelte betjent i samråd med politiledelsen og anklagemyndigheden at foretage et skøn, om førerretten skal inddrages midlertidigt,« siger Morten Holm.

Advokaturchefen understreger, at Østjyllands Politi i noget tid har kigget på, i hvilket omfang politiet kan skride til midlertidige inddragelser. Ændringen i praksis kommer dog umiddelbart efter, at JP Aarhus i slutningen af september beskrev, hvordan en færdselsbetjent hos Østjyllands Politi efterspurgte bedre værktøjer til at stoppe de værste bilister. Samtidig var en 26-årig mand for Retten i Aarhus tiltalt for bl.a. at passere rødt lys 10 gange og køre det dobbelt af det tilladte på ringvejen og Edwin Rahrs Vej. Manden har beholdt sit kørekort i omkring to år siden første forseelse, da sagen har ligget længe hos først anklagemyndigheden og derefter retten.

Retsordførerne for Dansk Folkeparti og Venstre bifalder Østjyllands Politis initiativ. Peter Kofod Poulsen (DF) opfordrer til at bruge midlertidige inddragelser så ofte som muligt.