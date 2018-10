Langkaer og Aarhus Tech har fået grønt lys til fusion

Det kriseramte Langkaer Gymnasium fik mandag en håndsrækning fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), da hun gav gymnasiet lov til at fusionere med det tekniske gymnasie Aarhus Tech.

Fusionen betyder, at tre STX-klasser bliver flyttes fra Tilst til Aarhus Tech i midtbyen, mens tre HTX-klasser rykker den anden vej.

»De to institutioner har haft et ønske om at fusionere, og det har jeg imødekommet. I den forbindelse har det været afgørende at sikre, at der fortsat er et udbud af STX-uddannelser i Aarhus V, men også at dette suppleres af nye tilbud om erhvervsuddannelse,« har Merete Riisager udtalt i en pressemeddelelse.

Fusionen har fået kritik fra flere midtbygymnasier, hvis rektorer har argumenteret for, at flere STX-klasser i midtbyen risikerer at tage elever fra gymnasierne i oplandet.

Rektor på Langkaer Gymnasium, Yago Bundgaard, har omvendt sagt, at en fusion er den eneste måde at bevare et uddannelsestilbud i Tilst. Siden Langkaer Gymnasium i 2016 var igennem et stormvejr i medierne, da det kom frem, at man sammensatte klasser ud fra etnisk baggrund, er elevtallet raslet ned.

Gymnasier tvinges til at lukke klasser: »Vi er nødt til at fortælle så mange, at de ikke kan komme til at gå her«

I august bestod den nye 1. g-årgang på Langkaer Gymnasium af ca. 65 elever. Næsten en halvering ift. året før med 127 nye elever på STX-linjen. Og året inden lå tallet på 174.

De nye pladser som følge af fusionen kan oprettes fra skoleåret 2019/2020.