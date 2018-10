FDM: Vi vil gerne dele pladsen med cyklerne, men ...

Mejlgade, havnefronten og Møllevangs Allé. Alle tre adresser har det tilfælles, at trafikanterne her i større eller mindre grad skal deles om pladsen. Det sker gennem såkaldte cykelgader og ”shared spaces”, hvor det ikke længere er den tungeste spiller i trafikken – bilen – der har magten.

Hos Forenede Danske Motorejere, FDM, der er en interessereorganisation for de danske bilister, har man ikke store indsigelser mod, at cyklister og fodgængere fylder mere i trafikbilledet. Så længe det ikke udelukker bilen. Det forklarer juridisk konsulent hos FDM, Dennis Lange.

»Der, hvor vi får noget i mod shared spaces og cyklegader, er, når man går ind og generer bilisterne mest muligt og ikke giver dem alternative veje. Der, hvor man kun har blik for at fremme én trafikform. Man kan ikke lukke byen for biler, for borgerne har et behov for at have en bil, så de kan få hverdagen til at hænge sammen,« siger han.

Dennis Lange nævner Skolegade, som er en cykelgade, hvor bilerne skal køre i samme tempo som cyklerne, som et godt eksempel på, at man her har delt trafikanterne ad, så cyklerne kommer væk fra den tunge trafik.

Mobilitetschef hos Aarhus Kommune Susanne Krawack mener ligeledes, at man fra kommunens side gør sit for at skabe alternative ruter til bilerne, når en gade, som f.eks. Mejlgade, laves om til cykelgade.

»Vi har en cykelring i midtbyen, hvor biler jo også må køre. Men som bilist har man alternative ruter i form af både den indre ringvej og Allé-ringen,« siger hun med henvisning til Sønder, Nørre, og Vester Allé.

»Vi har en cykelring i midtbyen, hvor biler jo også må køre. Men som bilist har man alternative ruter i form af både den indre ringvej og Allé-ringen,« siger hun med henvisning til Sønder, Nørre, og Vester Allé.

Ifølge begge er det helt store problem manglende plads på vejene til trafikanter. Det er en tungtvejende grund, til at kommunen i højere grad forsøger at gøre det nemmere at være cyklist i Aarhus.

»Det er ikke, fordi alle skal op på cyklen. Men dem, der lige mangler det sidste skub til at tage cyklen i stedet for bilen i myldretiden, vil vi gerne gøre det lettere for. Og det medvirker til, at der bliver bedre plads til bilerne og altså mindre kø,« fortæller Susanne Krawack.

Hos FDM er man åben over for alternative løsninger for at komme pladsmanglen til livs.

Politiet: »Deletrafik kræver vågne trafikanter«

»Uanset hvordan man vender og drejer det, har vi et trængselsproblem i Aarhus. Man kunne f.eks. indføre konceptet ”park & ride”, hvor man stiller bilen på et p-anlæg uden for byen, og så tager man offentlig transport nemt og hurtigt ind til byen. Der er mange håndtag, man kan dreje på,« siger Dennis Lange.

Susanne Krawack oplyser desuden, at det ikke er udelukket, at aarhusianerne i fremtiden skal vænne sig til flere cykelgader i fremtiden.