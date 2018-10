Niende uheld med letbanen: Sammenstød er bilisternes skyld, siger letbanen

Det er uacceptabelt, at kommunens Ø-administration mener, at bygherre og kommunen i fællesskab kan få et selvskabt indtægtstab godtgjort ved at bryde indgåede aftaler og uden videre tillade, at samtlige sidebygninger bliver på 14 etager og ikke syv som klausuleret i aftalerne med de eksisterende Lighthouse-bygninger.