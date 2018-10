Projekter der modtager støtte ”Livets Vand” ansøgt af Hakkehuset og River Art med aktiviteter i Silkeborg, Viborg, Favrskov og Lemvig (470.000 kr.) ”Betonkadaver” ansøgt af Foreningen Skjulte Steder med aktiviteter i Aarhus, Lemvig og Ringkøbing-Skjern (200.000 kr.) ”United Change” ansøgt af Teatret Svalegangen med aktiviteter i Aarhus, Norddjurs, Viborg og Holstebro (400.000 kr.) ”POV Filmfestivaler 2019” ansøgt af Biffen Odder med aktiviteter i bl.a. Odder, Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Lemvig, Norddjurs, Skanderborg og Viborg (200.000 kr.) ”Spådommen om Høje Stene – På sporet af en skjult kulturarv” ansøgt af Favrskov Kommune med aktiviteter i bl.a. Favrskov (250.000 kr.) ”MONSTER – Kulturen ud af skabet og ind i skolen” ansøgt af Horsens Kommune med aktiviteter i bl.a. Horsens, Odder og Hedensted (200.000 kr.) ”Kunst på Opkald – Festivalen” ansøgt af Kunstpartiet med aktiviteter i Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Syddjurs, Skanderborg, Odder og Struer (150.000 kr.) ”Linje S” ansøgt af Magistraten med aktiviteter i bl.a. Silkeborg, Aarhus og Syddjurs (152.000 kr.) ”Multikanals Festival” ansøgt af Radar med aktiviteter i Aarhus og Struer (125.000 kr.) ”Teatrets Dag” ansøgt af SceNet med aktiviteter i Randers, Herning, Viborg, Syddjurs, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Odder og Aarhus (150.000 kr.) ”Børnekulturfestival i Aarhus” ansøgt af Børnekulturhuset og Aarhus Musikskole.

Performancekunst i bunkere, lysende fyrtårne og migrationshistorier fra havet, FNs verdensmål på kunstform, en rullende kulturinstitution i en gammel London-bus, masser af børnekultur og en kunst-ambulance, der kombinerer kultur og sundhed.

Det er blot en lille del af, hvad borgerne i Region Midtjylland kan forvente sig af Europæisk Kulturregions store festival, der finder sted i uge 23 og 24 til juni næste år.

Det nye kultursamarbejde efter Aarhus 2017 kan nu præsentere de første 13 bevillinger til festivalprojekter på i alt 2,8 mio. kr. I bevillingerne er der udover nytænkning og kunstnerisk kvalitet taget højde for, om projekterne samarbejder på tværs af regionen og sikrer geografisk spredning samt kulturel diversitet i aktiviteterne, og om de indeholder et internationalt perspektiv. Støtten uddeles af Europæisk Kulturregions styregruppe, som består af repræsentanter fra Region Midtjylland og samtlige 19 kommuner i regionen.

»Vi er stolte over at kunne præsentere en stor gruppe forskellige projekter, der skal være med til at skabe en spændende festival, og som samtidig illustrerer Europæisk Kulturregions store spændvidde både kunstnerisk og geografisk,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

Europæisk Kulturregions festival har temaet ”Genopdag”, der trækker tråde til Aarhus 2017-sloganet ”Let’s Rethink” og samtidig sætter fokus på kulturarv og sammenhængskraft i Region Midtjylland. De 13 projekter fortolker alle på hver deres måde temaet gennem forskellige kulturaktiviteter. Europæisk Kulturregion og festivalen gør det muligt både at videreføre eksisterende samarbejder fra Aarhus 2017 og samtidig danne helt nye partnerskaber på tværs af regionen.

Det er stadig muligt for kulturaktører at søge støtte fra puljen, som fortsat rummer 873.000 kroner til den sidste ansøgningsrunde, der har deadline 1. december 2018. Det er desuden også muligt for projekter at blive optaget i festivalprogrammet og få adgang til at bruge Europæisk Kulturregions kommunikationsplatforme uden at have modtaget økonomisk støtte fra puljen. Herudover kan kulturaktører også søge tilskud fra Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler, som også prioriterer projekter, der spiller ind i kultursamarbejdet.