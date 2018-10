Blomsterkasser i Latinerkvarteret skaber parkeringsproblemer

Siden efteråret 2017 har der langs fortovskanten i Klostergade stået store, gule minicontainere fyldt med jord og blomstrende planter af forskellig art. Foruden at være dekorative har blomsterkasserne også det formål, at de skal dæmpe farten på trafikanterne i Klostergade, som er en såkaldt cykelgade. Her skal bilerne køre samme tempo som cyklisterne og dermed vige for de tohjulede.

De gule kasser har dog også fået en utilsigtet funktion. Foran kasserne parkeres jævnligt biler, på trods af at der er standsningsforbud i området, og at det er forbudt at parkere udenfor afmærkede båse i en cykelgade. Det oplyser jurist ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Anthony Le i et mailsvar:

»Jeg kan godt bekræfte, at der parkeres biler foran kasserne i Klostergade. Det er næsten dagligt, at der bliver givet afgifter det pågældende sted. Det er ulovligt, da der er opsat skilte med standsningsforbud. Så hvis man parkerer ved blomsterkasserne på Klostergade, så vil der blive givet en afgift,« skriver han.

Man erkender samtidig, at man fra kommunens side i starten, da kasserne netop var blevet sat op, oplevede problemer med at udstede bøder til biler grundet manglende skiltning:

»Vi kunne ikke skrive afgifter lige da kasserne blev sat op. Men det er ikke et problem længere,« fortæller teamleder for parkering i Aarhus Kommune Joshua Krogager.

Det er ikke kun biler, der parkeres foran kasserne. Også cykler finder holdeplads. Foto: Laura Bisgaard Krogh

Siden der blev opsat den korrekte skiltning, der forbyder standsning og parkering visse steder, har parkeringskontrollørerne altså håndhævet reglerne. Det forhindrer dog ikke bilisterne i at parkere bilerne ulovligt. Og det er problematisk, hvis man spørger formand for Cyklistforbundet Aarhus, Anders Vagn Nielsen.

»Hvis vi skal have cykelgader, hvor både cyklister, bilister og fodgængere deles om pladsen, så er det afgørende, at man søger for, at parkeringsreglerne bliver overholdt,« udtaler formanden og forstætter:

»Der kan opstå ubehagelige situationer, fordi der ikke er plads til både biler og cykler. Især fordi der kommer flere og flere ladcykler, som er bredere. Jo flere ulovligt parkerede biler, jo mindre mulighed har cyklisterne for at undvige de andre trafikanter,« understreger han.

Han mener desuden, at ulovligt parkerede biler er den helt store synder i forhold til at få trafikken til at flyde problemløst i de aarhusianske cykelgader:

»Hvis problemet med ulovligt parkerede bliver fjernet, ville der ikke være nogen konflikt,« forklarer han.

Hos Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er man enig i, at de ulovligt parkerede biler er problematiske for afviklingen af trafikken på cykelgaden.

»Det skaber en del udfordringer. Det indsnævrer vejen yderligere, da vejen også bruges til gennemkørsel, og der er derfor biler, som skal udenom de ulovligt parkerede,« skriver jurist Anthony Le i et mailsvar.

Det udsagn er formanden for Cyklistforbundet Aarhus enig i. Han mener, at de ulovligt parkerede biler er med til at ødelægge formålet med cykelgader.

»Meningen med cykelgader er, at det skal være mere behageligt for cyklister at cykle der. Men når der holder biler parkeret i vejkanten, og der måske er en bil bagfra, der dytter og stresser cyklisten, er det ikke længere behageligt at cykle der,« fortæller formand Anders Vagn Nielsen.