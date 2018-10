To mænd sigtet for hundetyveri og afpresning

To mænd fra Brabrand er sigtet for tyveri af hunden Hector og for at have krævet penge fra hundens amerikanske ejere for at levere den tilbage.

De to mænd, der begge er 18 år, blev fredag anholdt efter længere tids efterforskning, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. De sigtede er efter afhøring løsladt igen, men efterforskningen fortsætter og kan resultere i flere sigtelser, oplyser politiet.

Hunden Hector blev natten til den 27. september stjålet fra en bil, der holdt parkeret ved Årslev Kro. Den var i Danmark i forbindelse med VM for schæferhunde. Den er blevet leveret tilbage til ejerne.