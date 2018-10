Rådmand forsvarer omdiskuteret supercykelsti

Det var det rigtige valg at omdanne Møllevangs Allé til en såkaldt cykelgade, hvor biler skal holde sig bag cykler. Det fastslår rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), i en besvarelse af en såkaldt 10 dages forespørgsel, som Dansk Folkepartis byrådsgruppe indsendte i begyndelsen af september.

DF’s spørgsmål til Teknik og Miljø kom på baggrund af kritik fra cyklister og beboere på og omkring Møllevangs Allé. Især cyklister følte sig pressede af bagvedkørende biler, når de cyklede på vejen, og JP Aarhus kunne også berette om en ulykke på strækningen, mens etableringen af cykelgaden stod på. Derudover kunne beboere fortælle, hvordan cyklister blev tvunget op på fortorvet, fordi de ønskede at lade bilerne overhale.

Trods besvarelsen fra Teknik og Miljø, stiller byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Knud N. Mathiesen sig dog stadig uforstående for cykelgadeløsningen, der har kostet 6,5 mio. kr. at etablere.

»Jeg kan stadig ikke forstå, at man ikke kunne lave en løsning, hvor man både beskytter cyklisterne og gør det tåleligt for bilisterne,« udtaler Knud N. Mathiesen med henvisning til, at bilerne skal køre med den hastighed, som cyklerne kører med.

Han er dog overordnet tilfreds med Teknik og Miljøs besvarelse af DF’s spørgsmål.

Af besvarelsen fremgår det, at man havde tre alternativer til cykelgaden på tegnebrættet. Bl.a. foreslog man at etablere en dobbeltrettet cykelsti i midterrabatten mellem vejbanerne, men det forslag blev droppet, da det ifølge besvarelsen ville give trafiksikkerhedsproblemer.

Knud N. Mathiesen er forbeholden overfor at etablere cykelgader i lignende områder i fremtiden.

»Man kan jo stadig spørge, om Møllevangs Allé er det rigtige sted til en cykelgade. Man skal overveje nøje, om det er en god idé at lave cykelgader lignende steder,« siger han.

Ingen bevis for at det virker

I besvarelsen fremgår det desuden, at der ikke findes evidens for, at cykelgader har en mere fredeliggørende og tryghedsskabende effekt blandt trafikanter, da konceptet stadig er relativt nyt. Der henvises i stedet til, at der siden indvielsen af cykelgaden i Mejlgade i 2012 ikke er registreret ulykker på skadestuerne til forskel fra perioden 2009-2011, hvor der blev registreret i alt 13 personskader på strækningen.

Det argument godtager Knud N. Mathiesen dog ikke uforbeholdent.

»Man er jo næsten nødt til at tage det, de skriver, for gode varer. Men der kan jo sagtens være sket uheld, hvor folk ikke er taget på skadestuen og derfor ikke er blevet registreret i statikken,« forklarer han.

Han oplyser, at Dansk Folkepartis byrådsgruppe nu vil drøfte svarene fra Teknik og Miljø og diskutere, hvorvidt man skal følge op med yderligere spørgsmål.