Frivillige kan redde liv: En ny hjerteløberordning lanceres nu i Region Midtjylland

Nu kan du som borger i Region Midtjylland være med til at redde liv. I dag lancerer Region Midtjylland Trygfondens Hjerteløberordning, og de har brug for frivillige i hele regionen.

Uanset hvor man bor eller færdes i Region Midtjylland, kan man melde sig som frivillig i Trygfondens Hjerteløberordning til at rykke ud for at give livreddende førstehjælp eller bringe en hjertestarter frem, hvis der er et hjertestop i nærheden. Målet med ordningen er, at flere skal overleve, og ordningen skal ses som et supplement til den professionelle akuthjælp.



Samarbejdet betyder nemlig, at regionens akutberedskab nu også kan sende frivillige hjerteløbere af sted, når der bliver ringet 1-1-2 om hjertestop.

Hjerteløbere kan allerede kaldes ud

Det er positive erfaringer fra en lignende ordning i Region Hovedstaden, som allerede har eksisteret i et år, der nu har fået Region Midtjylland til at indgå et samarbejde med Trygfonden om at udrulle hjerteløberprojektet i regionen.

»Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med at trække på engagerede frivillige førstehjælpere, og når vi nu bygger videre på det frivillige fundament, er det, fordi vi som en del af hjerteløberordningen kan samle endnu flere frivillige om at hjælpe ved hjertestop, og dermed øges chancerne for at redde liv. Jeg kan kun opfordre til, at alle med mod på at træde til for andre allerede i dag melder sig til hjerteløberordningen,« siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Tal fra Trygfonden Hjerteløber viser, at der allerede inden lanceringen i dag dagligt befinder sig flere end 1.000 tilmeldte hjerteløbere i Region Midtjylland. Fra i dag klokken 12.00 vil hjerteløberne kunne blive kaldt ud til et hjertestop, uanset hvor de befinder sig.



I Region Midtjylland bliver ca. 1.200 mennesker hvert år ramt af hjertestop. Når 1-1-2 får et opkald om hjertestop, bliver de nærmeste hjerteløbere alarmeret via hjerteløber-appen på deres telefon. Af de løbere, der accepterer missionen, bliver nogle sendt direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelungeredning, mens andre guides til at hente den nærmeste hjertestarter.



»Vi ved, at det øger overlevelsen op mod 50 pct., hvis der gives stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer. Derfor kan de frivillige hjerteløbere gøre en stor forskel,« siger lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland Per Sabro Nielsen.

Flere overlever

I Trygfonden håber man, at flere frivillige vil træde til i Region Midtjylland. I Region Hovedstaden er der lige nu tilknyttet 25.000 frivillige hjerteløbere.

»Siden lanceringen i Region Hovedstaden i september 2017 er 6.489 frivillige hjerteløbere alarmeret til 810 hjertestop. Næsten halvdelen af hjerteløberne har accepteret alarmen og er løbet afsted for at hjælpe. Over en tredjedel af hjerteløberne nåede frem før ambulancen, og af disse påsatte over halvdelen en hjertestarter, inden ambulancepersonalet ankom,« fortæller Fredrik Folke, der er klinisk forskningslektor på Herlev-Gentofte Hospital, forskningsleder i Region Hovedstadens Akutberedskab og hovedansvarlig for den forskningsmæssige opfølgning på hjerteløbernes indsats og effekt.



Og den hurtige hjælp er altafgørende, når det gælder hjertestop. Chancen for at overleve, falder for hvert sekund, der går.

»Alle kan gøre en forskel ved hjertestop. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at du har været på kursus i genoplivning. Det er en generel anbefaling, men det vigtigste er, at du er klar til at træde til, og at personen med hjertestop får hurtig hjælp med hjertelungeredning og hjertestarter,« siger Bo Nees Iversen, der er ledende overlæge for de midtjyske akutlægebiler og akutbiler.

17.500 danskere rykker frivilligt ud ved hjertestop

Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulanceredderne ankommer, er der 3 pct. chance for at overleve. Hvis en frivillig hjerteløber yder livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 12 pct. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 pct. overleve.