Socialrådmand: Det er rigtigt at sige stop, selvom børnene er glade for Dalgaarden

En beslutning kan være trist og rigtig på samme tid.

Det har social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S) måtte sande, efter socialforvaltningen i sidste uge meddelte, at man vil trække sig fra driftsoverenskomsten med døgninstitutionen, hvor 24 udsatte børn og unge i dag bor og går i skole.

Trist fordi, børnene trives og udvikler sig godt, og hverken børn eller forældre ønsker stedet lukket, da de er glade for Dalgaarden. Men rigtig, eftersom socialforvaltningen ikke tror på en ny genopretningsplan, som bostedets bestyrelse for nylig har fremlagt for kommunen.

Sagen kort I 2016 blev der registreret 34 magtanvendelser på Dalgaarden, hvoraf én ikke var tilladt. I 2017 foretog personalet 88 magtanvendelser. 10 af dem var ikke tilladte.

Siden juni 2017 har Dalgaarden været under intensiveret opsyn af Socialtilsyn Midt. I december truede tilsynet med at fratage Dalgaarden retten til at drive institution. Aarhus Kommune prøvede at redde Dalgaarden med en samarbejdsaftale om faglig udvikling og økonomisk genopretning. Ledelsen blev skiftet ud, og en ny bestyrelse blev sammensat. Før sommerferien meddelte Dalgaardens bestyrelse, at man ikke kunne leve op til genopretningsplanen. I midten af august præsenterede Socialtilsyn Midt en positiv tilsynsrapport. Kun økonomien fik en dårlig karakter.

»Vurderingen er, at det ikke kan lade sig gøre at opnå en økonomisk bæredygtig drift, samtidig med at man får et nødvendigt fagligt løft af medarbejderne. Når enderne ikke kan nå sammen, er det rigtigt at stoppe samarbejdet,« siger Kristian Würtz.

Alt er gjort

Dalgaardens historie daterer sig tilbage til 1961, hvor der blev skabt en institution for unge, som længe nød bred anerkendelse for sin behandling, hvor pårørende i høj grad blev inddraget. Men det seneste år har institutionen været i stormvejr. Bl.a. på grund af enkelte medarbejdere, som stod bag grænseoverskridende og ydmygende magtanvendelser. I december sidste år truede socialtilsynet med at lukke Dalgaarden, men i en redningsaktion indsatte Aarhus Kommune en ny ledelse og accepterede et midlertidigt driftsunderskud mod pant i ejendommen i Højbjerg.

Siden er der gået otte måneder, og det mener Dalgaardens konstituerede forstander, Gitte Bach Jensen, ikke er tid nok til at bevise, at der kan rettes op på institutionens udfordringer. Kristian Würtz stoler dog på sin forvaltning:

»Jeg har sagt til socialforvaltningen, at den skal gøre alt, hvad der står i dens magt for at få tilbuddet på rette kurs. Mit bud er, at der er gjort alt, når der så ikke længere er tro på, at det kan lade sige gøre, synes jeg, det er rigtigt at sige stop.«

Trygge rammer

JP Aarhus har henvendt sig til flere medlemmer af social- og beskæftigelsesudvalget. Formand Liv Gro Jensen (AL) er ikke vendt tilbage. Det er til gengæld udvalgsmedlem Gert Bjerregaard (V), som vil bede socialforvaltningen om en redegørelse for, hvor børnene på Dalgaarden skal placeres, og hvor hurtigt det kan ske:

»Det er særdeles alvorligt for børnene og forældrene. Principielt synes jeg ikke, at børnene skal være der et sekund længere, der må skrides til handling hurtigst muligt, og der skal findes nye placeringer straks.«

Et barndomshjem skal lukke efter 57 år: Beskeden fik børnene til at bryde ud i gråd, og der indsamles fotos, billeder og tegninger De udsatte børn på Dalgaarden risikerer at opleve et nyt svigt, når de skal flytte fra institutionen, mener forstander. Socialchef lover at finde nye hjem hurtigst muligt.

Kristian Würtz understreger, at børnene skal flyttes hurtigst muligt til det rigtige sted:

»Det handler ikke bare om, at børnene skal ud af vagten. Husk på, at det stadig er vurderingen, at børnene har været i god gænge og i trygge rammer.«