Letbanen køber sig fri af hårdknude for 8 mio. kr.

Aarhus Letbane har brugt ca. 7,8 mio. kr. på at købe arealer på stationerne langs letbaneskinnerne fra DSB. Planen er, at Syddjurs, Norddjurs og Aarhus kommuner på sigt skal købe arealerne fra letbanen for 7,5 mio. kr.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Letbanen har foretaget opkøbet for at undgå, at de enkelte kommuner skulle forhandle en overdragelse af arealerne. Det har hidtil skabt problemer for især Syddjurs Kommune, som har måttet vente på at gå i gang med projekter omkring perronerne.

Borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S) er tilfreds.

»Det har været en meget lang proces med rigtigt svære forhandlinger blandt mange aktører. Men med denne løsning begynder det at se lysere ud,« siger han til Århus Stiftstidende.

Letbanens tab på knap 300.000 kroner skyldes, at rejsekortudstyr, infostandere med videre ikke skal videreoverdrages til kommunerne.