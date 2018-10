Ny smykkebutik er dukket op i latinerkvarteret

Aarhusianere med hang til glimtende smykker har fået noget at glæde sig over.

I september åbnede guldsmede- og smykkebutikken Line&Jo en butik i Badstuegade.

»Vi er virkelig glade for nu at kunne byde vores kunder i og omkring Aarhus velkomne i Line&Jo-universet. Butikken viser, ligesom vores butik i Gothersgade i København, et stort udvalg af de smykker, vi har skabt gennem årene,« udtaler Line Hallberg, guldsmed og grundlægger af Line&Jo.

Butikken i Badstuegade er den første uden for København, og butikken er indrettet med snedkererede montrer i lyst skandinavisk træ og fransk og italiensk interiør fra 1920’erne, 1950’erne og 1960’erne.